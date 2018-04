Atalanta-Inter | su che canale vederla in tv? La data e l’orario della partita Il

Serie A Atalanta - Gasperini ha tre dubbi per l'Inter : BERGAMO - Gian Piero Gasperini ha tre grandi dubbi per la sfida di sabato sera, ore 20.45, contro l'Inter. Durante l'allenamento odierno, il tecnico ha dovuto rinunciare a Ilicic, Rizzo e Spinazzola ...

Probabili Formazioni Atalanta-Inter - 32° giornata di Serie A - 14-04-2018 : Match con vista sull’Europa, quello di sabato 14 aprile alle 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Ad affrontarsi Atalanta e Inter, due squadre con obiettivi extra-nazionali, seppure di livello differente. La formazione di Gasperini è alla ricerca di un posto in Europa League. E’ dura, perchè c’è un plotone di squadre che ambiscono a questo risultato. Il Milan, la squadra più accreditata, poi la Fiorentina e la ...

Biglietti Atalanta-Inter (14 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Sabato 14 aprile si giocherà Atalanta-Inter, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita con vista sull’Europa: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, gli ospiti andranno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. La Dea va a caccia del colpaccio contro i meneghini che se la devono vedere nella lotta a ...

«Atalanta in Europa - e io resto» Su «L'Eco» l'intervista a Petagna : Andrea Petagna, prototipo di centravanti atipico. Segna poco, rende tanto e l'Atalanta se ne accorge constatando che le vittorie più importanti sono arrivate con lui in campo.

Milan - Conti operato/ "Sono carico - a settembre in campo" - nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta : Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e Continua a lottare.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:41:00 GMT)

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Verona-Atalanta 0-5 - La cronaca Commenti e interviste lunedì su L'Eco : Reazioni, Commenti, pagelle, interviste. Su L'Eco di Bergamo di lunedì 19 marzo un approfondimento sulla straordinaria vittoria dell'Atalanta a Verona che ha permesso a nerazzurri di raggiungere il ...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : occhi anche su Toloi dell’Atalanta : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Spalletti è reduce dal ko nella gara di campionato contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare il Benevento in una partita assolutamente da non fallire. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo a rinforzare la difesa. Già bloccato per giugno De Vrij, l’olandese ha deciso di non rinnovare il contratto con ...

Diretta/ Atalanta-Borussia Dortmund - risultato live 1-0 - streaming video e tv : intervallo : Diretta Atalanta Borussia Dortmund: info streaming video e tv, la Dea tenta la grande impresa a Reggio Emilia nei sedicesimi di Europa League.

Primavera - Inter : beffa al 93'. L'Atalanta pareggia su rigore e mantiene la vetta. : La beffa nei minuti di recupero. La gioia esplode al 93'. Stati d'animo differenti per Inter e Atalanta al termine del big match del campionato Primavera 1: 3-3 il risultato finale, frutto delle reti ...

LIVE Inter-Atalanta Primavera - cronaca e risultato in tempo reale : Nuovo vantaggio : ... imperativi vittoria per i nerazzurri senza i tre punti da due mesi Serie A, Inter-Bologna, oggi 11 febbraio, dove vederla in diretta tv e streaming Crotone-Atalanta 1-1: al gol di Mandragora ...

Diretta/ Inter Atalanta Primavera - risultato live 2-2 - : Info streaming e diretta tv. Equilibrio nella ripresa : diretta Inter Atalanta Primavera: Info streaming video e tv, big match tra le prime due del girone unico in campionato, al comando c'è la Dea.

Diretta/ Inter Atalanta Primavera (risultato live 2-2) : Info streaming e diretta tv. Equilibrio nella ripresa : diretta Inter Atalanta Primavera: Info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live del big match nel campionato Primavera 1. La Dea vuole allungare al primo posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:18:00 GMT)