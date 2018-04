Astronomia | i sistemi binari dal periodo corto possono espellere i pianeti in orbita

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Icheno intorno a stellee dalessere espulsi nello spazio come conseguenza dell’evoluzione delle loro stelle madri, secondo una nuova ricerca dell’University of Washington. I risultati aiutano a spiegare perché gli astronomi hanno individuato pochicircum– cheno intorno a stelle cheno l’una intorno all’altra – nonostante abbiano osservato migliaia di stellee a. Esistono diversi tipi di stellee, come le visuali e le spettroscopiche, rinominate a seconda di come gli astronomiosservarle. In questo nuovo studio, l’autore principale David Fleming ha studiato lee ad eclisse, cioè quelle in cui il pianole è così vicino alla linea di vista dell’osservatore che le due stelle si vedono passare l’una di fronte all’altra. Credit: J. Pinfield, for the RoPACS network Quando le ...