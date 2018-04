Asia Argento con Laura Boldrini | «Donne | uniamoci contro gli abusi»

vanityfair

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il Women in the World Summit che per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, si tiene al David H. Koch Theater al Lincoln Center di New York, quest’anno si è aperto con la voce di Ambra Battilana Gutierrez. A luci ancora spente, con il palco ancora vuoto, sono le sue parole che risuonano nel teatro. Non è una performance, non è finzione. Sono le parole registrate durante un’operazione condotta dall’FBI nel 2015, dopo che Ambra si era rivolta alla polizia per denunciare glisessuali subiti da parte di Harvey Weinstein: per cercare di incastrarlo, la modella aveva acconsentito a un secondo ina cui si era presentata con addosso un microfono. A oggi, quella registrazione resa pubblica lo scorso ottobre dal New Yorker a corredo dell’articolo di Ronan Farrow che ha scoperchiato lo scandalo Weistein e dato via al #metoo, resta la prova più diretta e anche ...