Ascolti tv | 12 aprile 2018 | vince Don Matteo 11 25 | 9% | The Voice 10%

Ascolti TV | Giovedì 12 aprile 2018. Don Matteo (25.9%) triplica il dato di Canale 5 (7.9%). The Voice al 10% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.274.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale 5 Un Amore senza Fine ha raccolto davanti al video 1.854.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.327.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 1.602.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha raccolto davanti al video 909.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

