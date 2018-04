meteoweb.eu

: Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018, quando avverrà la Fine del Mondo”… - MISTERO_MISTERI : Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018, quando avverrà la Fine del Mondo”… - MeteoWeb_eu : Arriva l'#Apocalisse? Il 'pianeta della morte' #Nibiru 'apparirà il 23 Aprile 2018, quando avverrà la Fine del Mond… - LetiziaChilelli : RT @massimopolidoro: Che succede quando l’apocalisse non arriva? Nel 1954 tre psicologi si infiltrarono in… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ebbene sì, i sostenitoriteoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazioneVergine il 23, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non finisce qui: nella stessa notte, l’ormai celeberrimo pianeta (inesistente!) noto come Pianeta X o, dovrebbe fare la sua apparizione in cielo. Tra le voci a sostegno, si leva quella di David Meade (già noto per le sue teorie simili), secondo cui il 23i vulcani erutteranno, proprio in concomitanza con il ritorno di Gesù sulla Terra. Siti e video apocalittici su YouTube sostengono che l'”Estasi” è già iniziata il 23 ...