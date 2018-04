Arriva il ciclone africano | attesi forti venti e sabbia del Sahara

Arriva l'anticiclone Hannibal : bel tempo certo solo a Pasquetta : L’anticiclone Hannibal regalerà agli italiani caldo e temperature in rialzo per Pasqua e Pasquetta, ma non dappertutto. In alcune aree la perturbazione che sta attraversando l’Italia insisterà ancora per qualche ora, ma in linea generale le festività dovrebbero essere salve. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, tra il 31 marzo e il primo aprile la situazione non è pienamente votata al bel tempo: le ...

L’Isola dei Famosi - domani Arriva il “ciclone” Valeria Marini : ecco cosa farà : Le anticipazioni della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini naufraga speciale Valeria Marini è la nuova naufraga speciale de L’Isola dei Famosi 2018. La showgirl, già in passato concorrente del programma su Rai2, sbarcherà in Honduras nel corso della nona puntata del reality show che torna in onda in diretta e in […] L'articolo L’Isola dei Famosi, domani arriva il “ciclone” Valeria Marini: ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia Arriva un ciclone freddo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Previsioni meteo - Arriva il ciclone Burian : gelo sull'Italia - da giovedì anche la neve : Un vortice ciclonico si è posizionato sul mare Tirreno e condizionerà il tempo su molte regioni italiane. Il team del sito www.iLmeteo.it comunica che per i prossimi giorni le precipitazioni ...

Arriva il ciclone di San Valentino : (AdnKronos) – Freddo e pioggia all’orizzonte per San Valentino. Dopo il passaggio, non certo indolore, della bassa pressione che tra ieri e oggi ha interessato e interesserà gran parte d’Italia, ecco che da domani un nuovo centro depressionario raggiungerà velocemente il Sud, guastando il tempo, ma rendendo forse più romantica la giornata dedicata agli innamorati. Nel corso di San Valentino – spiegano gli esperti de ...

Il grande paradosso del maltempo di oggi al Sud : il giorno più freddo dell’anno per un Ciclone Africano che Arriva dal Sahara! Appennino sommerso di neve [FOTO] : 1/6 Foto di Andrea Perri ...