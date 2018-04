Sarà una Pasqua all'insegna del sole e del caldo : Arriva Hannibal : Sarà una Pasqua all'insegna del sole su quasi tutta l'Italia, con clima primaverile, grazie al temporaneo rinforzo dell'anticiclone, anche se non mancheranno sporadici episodi di instabilità. Lo affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, precisando che le temperature subiranno un sensibile rialzo, specie tra l'Emilia Romagna e il Centro-Sud, con valori al di sopra delle medie stagionali. Complice del bel tempo, l'anticiclone ...

Meteo - è la settimana di Hannibal : ecco quando Arriva il caldo : Forse questa volta ci siamo davvero. Tra pochi giorni le temperature rigide che ci hanno fatto compagnia per tutto il mese di marzo potrebbero essere solo un lontano ricordo. arriva la primavera? Sembra proprio di sì, anche...

PREVISIONI METEO PASQUA E PASQUETTA 2018/ Arriva Hannibal sull'Italia : temporali in Toscana - caldo al Sud : METEO PASQUA e PASQUETTA 2018, maltempo al Nord e sole al Sud: punte di 30° e umidità, le PREVISIONI in Italia per le due giornate di festa, Italia divisa.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:43:00 GMT)

L'Europa in ginocchio per il gelo : almeno 20 morti - ma in Siberia Arriva il caldo : L'ondata di gelo che sta attraversando l'Europa non sta risparmiando nessuno. Dal mar Baltico al Mediterraneo, il freddo Siberiano non ha dato tregua, anzi, è stato la causa di almeno 20...

Neve e gelo : caos e disagi in mezza Italia - nel week end Arriva il caldo? : Il Buran spira forte e fa battere i denti agli abitanti del Bel Paese. Le previsioni degli esperti hanno trovato puntuale conferma fin dalla serata di domenica sera. I fiocchi di Neve hanno iniziato ad imbiancare prima il nord Italia, provocando il rinvio di Juventus-Atalanta, prima di scendere velocemente verso sud. Nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio Roma si è dipinta di bianco assumendo un paesaggio tipico delle località alpina. Un evento ...