Arredo | per la bella stagione tuffati nel blu

La casa anti smog al 100% di Accademia apre le porte al pubblico : incontri con gli esperti dell’Arredo green : Dopo il successo di Expocasa 2018, il salone di riferimento per l’arredamento, dove Accademia del Mobile è stata protagonista assoluta con un boom di visitatori che si sono recati agli stand dedicati, all’interno dell’Oval Lingotto Fiere di Torino, sbarca, nel fine settimana, a Capurso, (BA) da sabato 17 a domenica 18 marzo, negli spazi espositivi di DE LEONARDIS, che aprirà le porte del suo showroom in Via Valenzano, 70. L’azienda veronese, che ...

Arredo : scopri il colore giusto per le pareti di casa : Arredo: scopri il colore giusto per le pareti di casa Chiaro o scuro? Colorato o neutro? Basta indecisioni, ecco cinque suggerimenti per scegliere al meglio il colore delle pareti Continua a leggere L'articolo Arredo: scopri il colore giusto per le pareti di casa proviene da NewsGo.

Milano. Manuale operativo per l’Arredo urbano : Migliorare la qualità degli spazi verdi e urbani attraverso azioni di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti cittadini pubblici, dei giardini,

Edilizia : FederlegnoArredo - con glossario unico chiarezza su permessi : Milano, 23 feb. , Adnkronos/Labitalia, 'Finalmente si fa chiarezza sui permessi di costruire'. Così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, commenta il via libera sugli interventi di Edilizia ...

Edilizia : FederlegnoArredo - con glossario unico chiarezza su permessi : Milano, 23 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Finalmente si fa chiarezza sui permessi di costruire”. Così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, commenta il via libera sugli interventi di Edilizia libera che non richiedono una Cil o una Cila né una Scia, né tanto meno il permesso di costruire. E’ stata, infatti, raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti recante ...