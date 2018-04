Armi chimiche | ' un crimine di guerra'

Siria : Trump e May - stop ad Armi chimiche : 01.37 Il presidente Usa Trump e la premier britannica May, si sono sentiti al telefono e hanno concordato di lavorare a stretto contatto nella risposta alla Siria. Secondo il comunicato di Downing Street, i due leader hanno concordato sulla necessità di "dissuadere Assad dall'ulteriore utilizzo delle armi chimiche".

Siria - Nbc : sangue positivo Armi chimiche : 22.40 Gli Stati Uniti sono in possesso di campioni di sangue e di urine dell'attacco di sabato scorso in Siria, campioni che sono risultati positivi all'uso di armi chimiche. Lo riporta la Nbc citando due fonti americane, secondo le quali i campioni indicano la presenza di cloro e di un agente nervino.

Siria - Macron : Assad ha usato Armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Trump : “Presto una decisione sulla Siria”. Macron : “Abbiamo le prove dell’utilizzo di Armi chimiche” : Alta tensione nel Mediterraneo e in Siria per il possibile attacco contro il regime di Bashar al-Assad per il presunto attacco chimico su Duma del 30 marzo. ...

Macron : «La Siria ha usato Armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Siria : Gentiloni condanna Armi chimiche : ANSA, - ROMA, 12 APR - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto in giornata diversi contatti internazionali sulla questione Siriana. Tra questi una telefonata con la cancelliera tedesca ...

Macron : «Siria ha usato Armi chimiche - abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Trump e le bombe «smart» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Trump frena sui raid in Siria. Macron : “Abbiamo le prove dell’utilizzo di Armi chimiche” : Alta tensione nel Mediterraneo e in Siria per il possibile attacco contro il regime di Bashar al-Assad per il presunto attacco chimico su Duma del 30 marzo. Donald Trump ha frenato sui tempi di un’eventuale azione militare: «Mai detto quando avrebbe avuto luogo un attacco alla Siria. Potrebbe essere molto presto oppure no», ha twittato il president...

Macron : «La Siria ha usato Armi chimiche - ne abbiamo le prove» Ma Trump frena sui tempi del raid : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Attacco con Armi chimiche in Siria - verità o bufala? : (Foto: Mohamed Al-Bakour/Getty Images, aprile 2017) Secondo quanto riportato da numerose testate italiane e internazionali, lo scorso sabato 7 aprile a Douma, in Siria, nella Ghouta orientale (vicino a Damasco) sarebbe stato lanciato un Attacco chimico con sarin e altri gas a base di cloro contro la popolazione, uccidendo decine di persone e ferendone centinaia. La notizia ha scatenato forti reazioni in tutto il mondo, fra cui anzitutto quelle ...