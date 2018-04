ilgiornale

: #RealMadridJuve | Agnelli contro Collina: 'Il designatore degli arbitri va cambiato' - Agenzia_Ansa : #RealMadridJuve | Agnelli contro Collina: 'Il designatore degli arbitri va cambiato' - pisto_gol : Alla fine di quel campionato 5 arbitri-Bazzoli, Ceccarini, Cesari, Collina e Treossi-finirono sotto inchiesta, il d… - reportitaliano : Arbitri, Collina, il Var: la crociata di Agnelli -

(Di venerdì 13 aprile 2018) nostro inviato a Madrid Nella lunga notte bianconera del Bernabeu, l'Italia ha scoperto di avere un dirigente all'altezza, in grado di rappresentarla. Andrea. Se non altro per la capacità di ...