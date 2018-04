Apre a Napoli la Yogurteria Mennella | il frozen yogurt sano | naturale e da personalizzare

Agenti violenti a Napoli - la Procura Apre un fascicolo : ipotesi abuso d'ufficio : La Procura di Napoli ha aperto oggi un fascicolo modello 21, ovvero il registro dove affluiscono le notizie di reato a carico di persone note, sul video che in questi giorni ha avuto una ampia ...

Napoli - assalto al benzinaio : finiti in manette tre ragazzi - LApresse - : Avevano minacciato e rapinato il gestore di un'area di servizio sulla tangenziale di Napoli. I tre banditi sono stati individuati e arrestati dai Carabinieri del capoluogo campano anche grazie all'...

Napoli - De Magistris Apre alla vendita del San Paolo : "Non vale meno di 50 milioni" : Saranno sicuramente in più di 40mila domenica al San Paolo per Napoli-Chievo. Prezzi bassi, orario pomeridiano e previsioni del tempo incoraggianti. Dunque, buona cornice di pubblico per un match nel ...

Calciomercato Roma - Balotelli Apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...

Napoli - Jorginho Apre all’addio : “Calcio inglese? Mi piace - potrei adattarmi…” : Napoli, Jorginho- Intervistato da alcuni giornalisti brasiliani e poi come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni importati in vista del suo futuro. Apertura totale al calcio inglese, quindi ad una possibile cessione al termine della stagione. Tuttavia, lo stesso centrocampista italo-brasiliano, ha sottolineato la sua voglia di entrare nella storia del […] L'articolo Napoli, ...

Apre il nuovo Parlamento - ma è rebus sulle presidenze. Napolitano critica il Pd : La XVIII legislatura si Apre con un rebus che per il momento non ha soluzione, con lo stallo sulle nomine ai vertici di Palazzo Madama e...

Napolitano Apre legislatura : riferimento è volontà degli elettori : Roma, 23 mar. , askanews, 'Questa diciottesima legislatura nasce da un'ampia e appassionata partecipazione elettorale, il nostro punto di riferimento non possono essere che le espressioni della ...

