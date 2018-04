Ape volontaria al via Ma l' iter è a ostacoli

Pensioni - si sblocca iter per l'Ape volontaria : Al via le domande all'Inps per l'Anticipo Pensionistico volontario, dai 63 anni con 20 di contributi - Si sblocca l'iter per l'Ape volontaria dopo che Intesa Sanpaolo, sul fronte bancario, e Unipol e ...

Pensione - da oggi l'Ape volontaria : prime erogazioni da Intesa Sanpaolo Video : Da oggi è possibile fare domanda per l’Ape volontaria. E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato da Intesa Sanpaolo [Video], unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione della Pensione Inps. Una ...

Pensioni anticipate e Ape volontaria : apre oggi il servizio Inps per le domande Video : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla nuova #ape volontaria, ovvero al meccanismo di prepensionamento [Video] che consente l'uscita dal lavoro a partire da 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione. Nella giornata di oggi si sono suste diverse notizie in merito all'opzione, a partire dall'adesione agli accordi quadro di Banca Intasa San Paolo. L'Istituto si propone assieme alle imprese assicurative Unipol ed Allianz, come ...

Pensioni : Cisl - finalmente Ape volontaria diventa effettiva : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “finalmente l’Anticipo Pensionistico volontario diventa effettivo”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga. “I tempi di attuazione di questa misura- continua Ganga- sono stati troppo lunghi, così come sono ancora troppo lente le procedure di riconoscimento dell’Ape sociale e della pensione per i lavoratori precoci. Sappiamo che le ragioni di ...

Intesa Sanpaolo finanzia e sblocca l’Ape volontaria : Intesa Sanpaolo finanzia e sblocca l’Ape volontaria L’istituto finanzia le richieste di Ape dei lavoratori che, compiuti 63 anni e con 20 anni di contributi, voglipno uscire prima dal lavoro con un reddito ponte. Continua a leggere

Ape volontaria - in pensione a 63 anni : sbloccati i fondi. Come fare domanda : Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l'Ape volontaria . Intesa SanPaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia pensionistica che permette di uscire a 63 anni dal mondo del ...

Ape volontaria - Intesa Sanpaolo finanzia : si sblocca l'iter : Intesa Sanpaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia pensionistica, sbloccando così il progetto di Ape volontaria. La banca torinese, si legge infatti in una nota, è la prima a ...

Pensioni flessibili e Ape volontaria 2018 : sblocco delle procedure dal 13 aprile Video : Le procedure informatiche per lo sblocco delle domande di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video] dovrebbero finalmente partire dal prossimo 13 aprile. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni riguardanti il meccanismo di prepensionamento legato al prestito Pensionistico, sulla base degli aggiornamenti forniti dall'Associazione delle banche italiane. Ricordiamo che la pensione anticipata tramite APE di mercato appare ...

Ape volontaria - dal 13 aprile al via le domande di accesso : domande per l’Ape volontaria al via dal 13 aprile. La conferma arriva dal comunicato dell’ABI, l’Associazione delle Banche italiane, impegnata in questi giorni con il collaudo delle procedure informatiche. “Secondo i dati che ci ha fornito ieri l’Inps – ha reso noto Gianfranco Torriero, Vice direttore generale dell’Abi – sono 71 le certificazioni rilasciate dall’Inps a coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici tra il 1° maggio 2017 e ...

Ape volontaria - Inps “accolte quasi 7mila domande”/ Compatibilità e scadenze : precisazioni sugli esodati : Ape volontaria, Inps: “accolte quasi 7mila domande”. Circa 200mila simulazioni, ma presto si farà tutto online. Ultime notizie sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Inps - Ape volontaria : «Quasi 7mila domande accolte». Si potrà fare tutto online : Sono 6.684 domande di certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario (Ape) che risultano accolte fino ad oggi. Di queste, 5.214 si riferiscono a soggetti...

Ape volontaria - ultime notizie Inps : accolte quasi 7mila domande Video : Ad oggi, 9 aprile, sono quasi 7 mila le domande di #ape volontaria accolte dall’#Inps. Un comunicato stampa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa sulle ultime notizie in merito all’anticipo pensionistico recentemente introdotto nel sistema previdenziale italiano. Nel frattempo l’Associazione Bancaria Italiana, ABI, fa sapere che è tutto pronto affinché, a partire dal prossimo 13 aprile, i lavoratori che ottenuto la ...