Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 11 aprile 2018 | Gemma ripensa a

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida mette alle strette Riccardo : Ida Platano insiste con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne Non c’è pace per Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La coppia continuerà a traballare anche oggi pomeriggio durante il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over. Ieri in puntata la dama di Brescia aveva deciso di chiudere nuovamente con il cavaliere pugliese, che in settimana era stato particolarmente freddo, e le aveva chiesto di non andarlo a trovare. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : NICOLÒ porta VIRGINIA a Parigi - GIORDANO non ritorna in studio : Dal blog Isa e Chia sono emerse le prime informazioni sulla nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta lunedì 10 aprile 2018; per via del percorso di Nilufar Addati, NICOLÒ Brigante e Sara Affi Fella, non è stato possibile parlare del trono di Mariano Catanzaro. Scopriamo insieme ciò che è accaduto… Profondamente turbato dal bacio che Nilufar ha scambiato col rivale NICOLÒ Ferrari, GIORDANO Mazzocchi ha deciso la ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Ida e Riccardo lasciano il programma? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di UeD: le ultime novità sulla coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero tornare protagonisti a Uomini e Donne. L’appuntamento del mercoledì del programma condotto da Maria De Filippi sarà infatti dedicato al Trono Over. Concluse le vicende sentimentali di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro, il filone senior della trasmissione di Canale5 si appresta a catalizzare ...

Uomini e Donne Anticipazioni : NILUFAR sempre più indecisa tra GIORDANO e NICOLÒ : Nelle puntate del trono classico di Uomini e Donne andate in onda di recente su Canale 5, i telespettatori hanno potuto assistere all’indecisione di NILUFAR Addati: la ragazza, nel corso delle esterne, ha infatti ribadito di non sapere affatto chi potrà scegliere tra GIORDANO Mazzocchi e NICOLÒ Ferrari, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre. La scelta della ragazza, date le ultime novità, potrebbe addirittura concludersi in maniera ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Nicolò Brigante allontana Virginia : Nicolò Brigante ha dei dubbi su Virginia Stablum a Uomini e Donne Il trono di Nicolò Brigante continua ad allungarsi di puntata in puntata. Il 23enne siciliano che era sembrato nell’ultimo mese a un passo dalla scelta, continua ad andare indietro con le sue corteggiatrici. La scelta del protagonista del trono blu potrebbe perciò arrivare tra diverse settimane, terminando la stagione televisiva 2017-18 di Uomini e Donne. Oggi alle 14.45 ...

