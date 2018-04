Anticipazioni Una Vita | LEONOR potrebbe essere morta

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata 438 di Una VITA di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Mauro tenta di convincere Teresa a dargli il modo di trovare una spiegazione, ma lei non vuol saperne e lo caccia via. Nonostante i consigli di Rosina vadano in tutt’altra direzione, Arturo minaccia di chiudere Elvira in convento se lei non cambierà atteggiamento. Il colonnello Valverde decide anche di chiedere a Rosina di avere una relazione ufficiale: la donna ...

Una Vita Anticipazioni : cosa succederà entro METÀ MAGGIO 2018 : Nelle settimane di Una Vita precedenti all’arrivo dell’estate, i telespettatori italiani assisteranno ad una serie di storyline al cardiopalma; scopriamo insieme tutto quello che accadrà nel quartiere di Acacias nel consueto post che riassume tutte le anticipazioni degli episodi in onda entro METÀ MAGGIO 2018: Ursula tenta di soffocare Fabiana. Avendo appreso da Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) che Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha ...

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 13 aprile 2018 : i segreti oscuri di una famiglia : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 13 aprile 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga sulla scomparsa di Trish e sui sospetti collegati al marito ed un amico. Chi mente?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:01:00 GMT)

Don Matteo 11/ Anticipazioni ultima puntata - 19 aprile 2018 : una proposta di matrimonio e un malore : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'ultima puntata del 19 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Giovanni tenta di conquistare Anna che è confusa. Un malore e una proposta di nozze(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Una Vita : FELIPE scopre che CONSUELO è molto malata [Anticipazioni] : Nelle puntate di Una Vita in onda nei mesi più caldi, i telespettatori italiani assisteranno al ritorno di CONSUELO Pedrò Santamaria (Mabel Del Pozo): decisa ad aiutare la figlia Celia (Ines Aldea) nell’annullamento del suo matrimonio con FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo), l’anziana signora non esiterà a riaffacciarsi nel quartiere di Acacias e, come facilmente prevedibile, accuserà il genero di avere nuovamente rovinato la ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : ecco come uscirà di scena Huertas Video : eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una Vita [Video], la popolare serie iberica ambientata nel quartiere iberico Acacias 38. Nelle ultime settimane, Huertas Lopez è stata uno dei personaggi fulcro della soap grazie alla sua tresca amorosa con Felipe. Ultimamente i due si sono definitivamente lasciati e tra qualche mese, la domestica andra' via. In che modo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Celia vuole ...

Anticipazioni Una Vita : ARRIVEDERCI HUERTAS!!! : I prossimi mesi di programmazione di Una Vita prepareranno i telespettatori all’uscita di scena di Huertas Lopez (Sandra Blasquez): comprendendo che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ama completamente la moglie Celia (Ines Aldea), la domestica deciderà infatti di lasciare il quartiere di Acacias e si congederà così da tutti i suoi amici e conoscenti. Facciamo quindi un breve ripasso delle ultime vicende per vedere come si arriverà alla ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 16-21 aprile 2018 : Mauro prende a pugni Fernando e Teresa lo bacia! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile 2018: è scontro tra Fernando e Mauro! Fabiana scopre che Cayetana non è impazzita! Anticipazioni Una Vita: Teresa e Fernando si scambiano un bacio appassionato! Fabiana si accorge degli intrighi di Cayetana! Elvira pronta a rifugiarsi in convento! Inganni, sotterfugi, bugie, baci appassionati e drammi… è quel che annunciano le ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira chiede a Simon di fuggire : Anticipazione Una Vita: Elvira vuole fuggire da Acacias con Simon Nelle prossime puntate di Una Vita, Elvira chiede a Simon di fuggire insieme da Acacias. Questa richiesta viene fatta dopo che Arturo prende una decisione. Infatti, le Anticipazioni rivelano che la giovane Valverde comunica al padre di non voler più proseguire la sua conoscenza con […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Elvira chiede a Simon di fuggire proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Una Vita : TERESA sposa FERNANDO [FOTO] : Fiori d’arancio tristissimi in arrivo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: convinta della morte del suo amato Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), TERESA Sierra (Alejandra Meco) deciderà infatti di sposare l’azionista FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi) ma lo farà in maniera poco tradizionale; è quindi il caso di ricapitolare tutto quello che succederà in questa storyline… Una Vita Anticipazioni: il ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 16-21 aprile 2018 : Fe lascia Puente Viejo! Beatriz ed Aquilino organizzano una fuga d’amore! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile 2018: Aquilino e Beatriz pianificano una fuga a Parigi! I sospetti di Julieta! Anticipazioni Il Segreto: Francisca minaccia Candela e Julieta che nutre forti sospetti su Saul! Mauricio inconsolabile dopo la partenza di Fe! Gli intrighi di Aquilino continuano ancora… Cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5? Quali emozioni e colpi di ...

Una Vita - Anticipazioni puntate settimanali dal 16 al 21 aprile 2018 : Ecco le anticipazioni per la soap Una Vita riguardanti le prossime puntate, precisamente quelle da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018. Durante la prossima settimana assisteremo ai preparativi per la partenza di Cruz, il giovane che Celia ama segretamente. Felipe però entrerà in azione ed impedirà alla moglie di aiutare i ragazzi nella fuga. Mauro si scontra con Sara e le rende noto di non volerne più sapere di lei. La donna però potrebbe ...