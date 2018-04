Ancora tanta neve in quota Le aperture dei rifugi potrebbero slittare

Ballando con le Stelle - Gessica Notaro è la stella della serata. Ma la paura è Ancora tanta : “Lui tornerà” : “Io lo conosco, meglio di chiunque altro. E come ho detto che avrebbe fatto questa cosa, io ti dico anche che lui, uscito di là, anche se lo mandano al suo Paese, tornerà“. A parlare così è Gessica Notaro , la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato capoverdiano Eddy Tavares che si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a dieci anni. Gessica si è sfogata con il suo maestro di Ballando con le ...

Meteo - in arrivo Ancora tanta neve : le previsioni per oggi e domani : Sarà un inizio di marzo "da pieno inverno" sul nostro Paese, prevista tanta neve al Nord e maltempo diffuso anche al Centro. Le correnti gelide siberiane insisteranno anche oggi sull'...

Ceferin dice no al Var in Champions : “C’è Ancora tanta confusione” : Il numero uno dell'Uefa chiude le porte al Var anche in Europa dalla prossima stagione. L'articolo Ceferin dice no al Var in Champions: “C’è ancora tanta confusione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.