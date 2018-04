Anche Phil Spencer si complimenta con Sony Santa Monica per i voti ottenuti da God of War

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria Anche nella seconda tappa - Roglic secondo : Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri. La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono ...

Philadelphia batte Anche Orlando : Philadelphia non si ferma: 118-98 sul parquet di Orlando, quinta vittoria di fila e quarto posto nella Eastern Conference. Se Embiid , 17 punti e 9 rimbalzi in 20', , Ilyasova , 18 punti, e Simmons , ...

PSV - dopo Philips lascia Anche Energiedirect : il club cerca un nuovo sponsor : dopo la fine del rapporto con Philips nel 2016 lascia anche Energiedirect, che sposterà il suo marchio sul retro della divisa da gioco. Il PSV ora cerca uno sponsor principale. L'articolo PSV, dopo Philips lascia anche Energiedirect: il club cerca un nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SBK Phillip Island gara-2 : Melandri raddoppia (e Anche la Ducati) : Phillip Island gara-2, Melandri conferma il podio di ieri. Avanti a Rea, su Kawasaki, e al sorprendente Forés sulla Ducati non ufficiale Dopo la vittoria di ieri, Marco Melandri fa il bis e conquista il primo gradino del podio di Phillips Island gara-2. Nonostante la partenza, come da regolamento, in terza fila, il ravennate non ne ha avute per nessuno, compreso Jonathan Rea che ha beffato in volata, conquistando due podi su due e ...

Superbike - Phillip Island - Test : Rea domina Anche nel passo gara : Tra poche ore , le 23:45 ora italiana, ndr, inizierà ufficialmente la caccia al titolo iridato di Jonathan Rea e del Kawasaki Racing Team: il tri-Campione del Mondo ha ribadito che sarà una dura battaglia ancora nei Test che si sono svolti questa settimana sempre a Phillip Island, dove ha ottenuto il miglior crono con un 1'30.598. Il ritmo tenuto da Rea è ...

Philips porta gli ultrasuoni Anche fuori dall’ospedale : con Lumify la tecnologia arriva dovunque e in qualsiasi momento : Il futuro dell’healthcare prevede strumenti digitali innovativi che pongano il paziente al centro di un modello integrato, in grado di superare le barriere e i silos che spesso ostacolano la comunicazione tra i professionisti sanitari, ma soprattutto tra medico e paziente. In quest’ottica è nato Lumify di Philips, un’innovazione tecnologica capace di rivoluzionare il modo di vivere la salute ridefinendo il concetto stesso di cura: il paziente, ...