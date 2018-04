' Anche il Napoli è stato danneggiato da Collina'

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa Anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Serie A Milan - non solo Bonucci. Anche Romagnoli salta il Napoli : MilanO - Sarà un Milan incerottato quello che si presenterà a San Siro contro il Napoli di Sarri. Rino Gattuso si trova senza i due difensori centrali titolari e con l'obbligo di fare esperiementi ...

Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è - concerto tributo a Napoli il 7 giugno : Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Pino è. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il tributo a Pino Daniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry, Anche Francesco Renga, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek. Si aggiorna quindi la lista degli artisti pronti a celebrare la memoria di uno dei più grandi degli ...

Gasperini : “campionato appassionante Anche per merito del Napoli” : La Juventus “ha un buon vantaggio, 4 punti in più e lo scontro diretto in casa, ma il campionato non è ancora chiuso”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che oggi a Torino ha ritirato il premio Ussi Piemonte, quale miglior allenatore della scorsa stagione. “E’ un campionato appassionante – ha detto il tecnico dell’Atalanta – anche per merito del Napoli che è ...

Preso Anche l'ultimo del branco che aggredì Arturo a Napoli. La madre : "Lo Stato c'è e vince" : Si è chiuso il cerchio intorno agli aggressori di Arturo, il giovane di 17 anni accoltellato e ridotto in fin di vita a Napoli, lo scorso 18 dicembre, da un branco di ragazzini che, verosimilmente, volevano rubargli il cellulare. All'alba di oggi gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea hanno prelevato dalla sua abitazione un giovane di 15 anni ritenuto uno dei due che sferrarono le coltellate. Per lui si sono aperte le ...

Michela Andreozzi torna a Napoli : 'Qui ho Anche ritrovato il portafogli' : Parola d'ordine leggerezza. Proprio non ci sta a farsi dettare regole, ad accettare status symbol, a farsi annebbiare il sorriso dal tempo e dalle circostanze anche se 'lo scorrere del tempo fa ...

Napoli - muore a 16 anni per meningite fulminante/ Ultime notizie - ricoverata Anche la sorella : Napoli, muore a 16 anni per meningite fulminante: il fisico di Luigi non ce l'ha fatta, deceduto al Cardarelli. ricoverata anche la sorella: le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Calciomercato Napoli - pressing su Leno. Nel mirino Anche Fabra : Napoli new generation: via al restyling azzurro Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a Napoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza Anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Napoli calcio ultimissime - allarme stAnchezza per 10 giocatori : Altissimo il numero di pedine azzurre con oltre 2000 minuti giocati in stagione. La Juventus, tuttora attiva su 3 fronti, ne ha solo 3: pagano le rotazioni di Allegri, con 19 unità in pieno turnover

Raiola : 'Anche ilk Napoli interessato a Balotelli' : Mino Raiola ha parlato di Mario Balotelli ai microfoni della RAI : 'E' pronto a tornare indietro. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, ...

Pasquetta - 11 milioni sulle strade Code e disagi Anche a Napoli : A Pasquetta sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare la gita fuori porta. E' quanto stima la Coldiretti. E' una giornat di traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Napoli perfetto. Penso Anche al Chievo» : Sassuolo - Il Sassuolo attende il Napoli. Una sfida difficilissima, contro un avversario lanciato nella lotta scudetto. Il tecnico Beppe Iachini l'ha presentata così in conferenza stampa: "I ragazzi ...