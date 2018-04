Anche Honor 10 dovrebbe disporre di una fotocamera con il riconoscimento delle scene

Huawei Honor 10 si mostra in foto dal vivo : Anche lui con il Notch (la tacca) sul display : Alcune immagini dal vivo mostrano il prototipo di un Huawei Honor 10, la versione più piccola di Honor View 10, che presenta pure lui il Notch (la tacca) sul display.Sembra proprio che il colosso cinese Huawei stia lavorando su una versione più piccola del suo Honor View 10 che potrebbe prendere il nome di Honor 10.Oggi dalla cina sono state divulgate alcune immagini che riprendono un prototipo di Honor 10, che sembra essere funzionante, ...

Acciuffato da Honor 7X l’aggiornamento Oreo : installazione possibile Anche in Italia : Il programma beta dell'aggiornamento Oreo destinato ad Honor 7X, che ha aperto le porte agli Italiani ad inizio mese, non ha sorriso a tutti i possessori, alcuni dei quali non sono riusciti a diventarne membri, per i più svariati motivi. Se tra voi c'è qualcuno che avrebbe il piacere di testare con mano il pacchetto, questa volta in versione ufficiale, non dovrà che scaricarlo dalle pagine di 'stechguide.com', a patto di rispondere ai requisiti ...

Android 8.0 Oreo per Honor 8 confermato Anche da Huawei Germania : Non c'è stato ancora un annuncio stampa, tuttavia oggi abbiamo un'altra conferma sul matrimonio che vedrà Honor 8 convolare a nozze con Android 8.0 Oreo attraverso un aggiornamento in arrivo nel secondo trimestre. L'articolo Android 8.0 Oreo per Honor 8 confermato anche da Huawei Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Su Huawei P10 Lite aggiornamento Oreo beta partito in Cina : Anche per Mate 10 Lite e Honor 7X : Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP basata su Android 8.0 Oreo, con un paio di piccole imperfezioni ma che per il resto offre alcuni interessanti extra. L'articolo Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ottimo supporto per Honor 8 : Anche l’aggiornamento B402 è pronto : Non si annoiano di certo i possessori dell'Honor 8 in Italia come in Europa. Gli aggiornamenti non mancano per il dispositivo certo non più di primo pelo e ora tocca ad un nuovo firmware fare capolino per il modello in questione nelle sue molteplici varianti FRD-L19, FRD-L09 e FRD-L02. Di che cosa si tratta e quali novità sono garantite sul device? Solo qualche giorno fa era stata la volta di un altro pacchetto firmware pensato per lo ...