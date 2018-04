Amici | la denuncia di Heather Parisi | Io e mia figlia minacciate anche

“Mai nella mia vita…”. Il video-denuncia di Heather Parisi. Il giudice di ”Amici” non ci sta e - dopo la prima puntata del talent - spiattella tutto sui social : La prima puntata del serale di ”Amici” è stata segnata dalle polemiche. Il debutto della prima puntata, si è portato a casa una sonora sconfitta contro Ballando con le stelle, perdendo la gara degli ascolti tv fermandosi a 3 milioni e 996mila spettatori (20.77%). Oltre al flop dell’esordio, l’appuntamento ha evidenziato una serie di criticità che hanno riguardato da molto vicino Alessandra Celentano. La maestra di ...

Terrorismo : IslAmici Venezia - collaboriamo con forze dell’ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Come sempre prendiamo le distanze da questi ‘personaggi’, a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azioni. Agiscono di testa loro, e molto spesso si indottrinano direttamente attraverso Internet”. Così all’Adnkronos ...

Il vigile lo multa e lui lo insulta su Facebook insieme agli Amici : denunciati in 13 : Tredici persone sono state denunciate per diffamazione aggravata in concorso dai carabinieri. Uno, un giovane, è stato multato da un agente dalla polizia municipale perché non aveva usato le cinture ...

