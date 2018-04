Amici | Irama | scheda e foto

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

Irama/ Umiti "Umiltà o voglia di popolarità? Il cantante si è rimesso in gioco nel talent ma... (Amici 2018) : Amici 17 potrebbe essere l'ultima carta da giocare per Irama che cerca la grande svolta per la sua già avviata carriera, arriverà davvero o la musica per lui è un capitolo chiuso?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Amici 17/ Verso il serale : Irama convince tutti - per Zic aspre critiche da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco! : Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Amici 17 Serale 2018/ Diretta : squadra bianca e blu e commissioni - maglia verde per Irama : Amici 17, Serale 2018 Diretta pomeridiano 31 marzo: allievi ammessi, divisioni in squadre, commissione interna ed esterna ed ingresso nelle casette. Eliminati Luca Vismara e Orion Pico.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Niente serale per Irama ad Amici di Maria De Filippi : tentativo fallito con Un Respiro : Ancora Niente serale per Irama ad Amici di Maria De Filippi. Sembra assurdo, eppure il cantante non ha ancora conquistato la maglia verde del serale. Continua ad essere uno dei concorrenti favoriti dal pubblico ma non ha ancora ottenuto il lasciapassare dei docenti. Maria De Filippi, nel corso della puntata di Amici in onda sabato 24 marzo, invita alcuni concorrenti a posizionarsi dinanzi alla commissione per l'accesso al serale con voto ...

Irama piange ad Amici 2018 dopo la lettera per la nonna morta : Amici 17: Irama si commuove per la sua lettera per nonna scomparsa La puntata di oggi di Amici 2018 è stata dedicata interamente agli accessi al Serale, e tutti, compreso Irama, si sono presentati davanti alla commissione della scuola per avere il loro verdetto. Come avvenuto sia per Einar, Carmen, Valentina e Emma, anche all’ex concorrente di Sanremo è stata lettera in diretta la sua lettera che ha rivolto alla sua nonna morta. In ...

Amici di Maria De Filippi : l'esame di ammissione al serale di Irama : È iniziato il contro alla rovescia: mancano davvero pochi giorni alla partenza dell’edizione serale del programma Amici condotto da Maria De Filippi. Nel pomeriggio di sabato 24 marzo ci sono state le esibizioni di...

Amici 17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano : maglia verde per Matteo? Irama e Biondo bocciati : AMICI 17, verso il serale 2018 e Diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Amici 17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano : Irama? Emma e Carmen bocciate : Amici 17, verso il serale 2018 e Diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 21 marzo. Irama : «Mi piacerebbe cantare con una pistola al posto del microfono» : Luca Tommassini e Irama - Amici 2018 Ad Amici 2018 continuano le lezioni in vista del prossimo speciale di sabato e, soprattutto, del Serale. Mentre la ‘crociata’ di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi nei confronti di Zic continua, Luca Tommassini incontra altri allievi, tra cui Irama, che confessa uno ’strano’ sogno. Amici 2018, continua la ‘crociata’ contro Zic Carlo Di Francesco raggiunge Zic in sala prove ...

Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 : Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo : Emma e Carmen ma anche Irama e Biondo sono tra i concorrenti al serale di Amici 2018 per il pubblico da casa. Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propri concorrenti preferiti in vista dell'avvio della fase serale del talent show, che partirà sabato 7 aprile. La Classifica del televoto è stata svelata al termine della puntata di ...

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato - stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con Irama : Einar Ortiz ad Amici 2018 ha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi. Einar Ortiz ad Amici 2018 è tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web, Einar apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater. "Già non ha voce, se togliere ...