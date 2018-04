Amici | Einar Ortiz | scheda e foto

Amici 2018 : Einar - Carmen - Sephora e Zic criticati dai professori : Einar, Carmen, Sephora e Zic: giudizio negativo dai prof di Amici 17 La seconda diretta di Amici 2018 è alle porte, e nonostante le critiche da parte della commissione esterna, i professori dell scuola hanno rincarato la dose esprimendo il loro giudizio negativo contro i ragazzi che non vorrebbero al Serale di Amici 17. La prima ad essere stata criticata è stata Carmen Ferreri, la quale ha dovuto incassare le ennesime parole negative da parte ...

Assegnazioni 2° serale di Amici di Maria De Filippi - 14 aprile : i brani per i cantanti - da Einar a Biondo : Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del ...

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 per realizzare un sogno : il video della presentazione : Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici. Einar ...

Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni con i suggerimenti di Annalisa : video Ti ho voluto bene veramente : Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e il suo celebre brano Ti ho voluto bene veramente. Ad ascoltarlo, in sala prove, c'è la tutor di canto, Annalisa Scarrone. In previsione della puntata di sabato 24 marzo e della fase serale del programma, ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e mette a punto la sua esibizione sulle note di uno dei brani più apprezzati e conosciuti dell'intero percorso artistico del cantautore di Ronciglione: Ti ho ...

Einar piange ad Amici 17 : la zia da Cuba gli fa una sorpresa : Amici 17, Einar commosso dalle parole di sua zia: “Sei un vincitore!” Einar Ortiz, primo allievo già ammesso al Serale di Amici 17, piange spesso. Anche recentemente, il cantante si è commosso durante un collegamento telefonico con sua zia da Cuba. Al telefono, Einar le ha comunicato di aver vinto la sfida più importante, e […] L'articolo Einar piange ad Amici 17: la zia da Cuba gli fa una sorpresa proviene da Gossip e Tv.

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...

