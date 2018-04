Amici di Maria De Filippi | Heather Parisi ' minacciata fisicamente' sui social dopo la

Einar sente la madre e piange ad Amici 17 : interviene Maria De Filippi : Amici 2018, Einar sta male per la mamma: Maria De Filippi lo consola Einar ha visto oggi ad Amici 17 il video messaggio della mamma, che lo gettato nello sconforto. Maria De Filippi, in collegamento con la Casetta dei Blu via telefono ha cercato di consolarlo. Oxana, mamma del cantante che non vede il figlio da mesi, ha voluto dirgli che là nel loro paese stanno tutti bene e che lei è orgogliosa del percorso che ha fatto nella scuola. Infine ...

Ospiti Amici Serale 2018 - seconda puntata/ Francesco Totti - Ghali e Gianni Morandi da Maria De Filippi : Amici Serale 2018, Ospiti di Maria De Filippi per la seconda puntata: da Francesco Totti al rapper Ghali e l'evergreen Gianni Morandi, tutte le anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Maria De Filippi corre ai ripari e chiama Francesco Totti ad Amici : Francesco Totti: è lui il superospite del serale di Amici di Maria De Filippi Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Tuttavia i risultati auditel sono stati ben al di sotto delle aspettative. Difatti il popolare talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha perso clamorosamente la sfida contro la quarta puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Un risultato decisamente inaspettato anche per ...

MILLY CARLUCCI Vs FABIO FAZIO/ "Maria De Filippi su Rai 1 e Amici in diretta? Non so cosa..." : MILLY CARLUCCI è sempre molto aperta e liberale ma l'intervento di Maria De Filippi da FABIO FAZIO l'ha lasciata un po' interdetta per via della "promozione" fatta ad Amici contro Ballando(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi da Fabio Fazio e di Amici 17 : Maria De Filippi da Fazio e Amici 2018: il commento di Milly Carlucci Milly Carlucci ha rilasciato il suo atteso commento sull’ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio a Che tempo che fa a Vanity Fair, in cui ha anche commentato il ritorno della diretta ad Amici 17. Il giornalista ha quindi chiedo alla conduttrice di Ballando con le stelle se l’avesse disturbata questa ospitata “a tradimento” organizzata da Fazio. ...

Angela Semerano a The Voice in Take me home di Jess Glynne - una rivincita dopo Amici di Maria De Filippi (video) : Angela Semerano a The Voice super la Blind Auditions: la concorrente si è presentata sul palco del talent show con Take me home, hit portata al successo nel 2016 da Jess Glynne. Venticinquenne proveniente da Ostuni, Angela è riuscita a convincere Al Bano, che si è girato durante la sua performance a The Voice. Sarà lui il coach che l'accompagnerà durante il percorso! Non si tratta della prima esperienza televisiva e musicale per Angela ...

Amici di Maria De Filippi - la maestra Alessandra Celentano massacra gli altri giudici : 'Sapete cosa siete?' : La maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano , è stata massacrata dopo le sue critiche al fisico della ballerina Lauren. Secondo la Celentano, la ragazza era troppo grassa per poter ...

Maria De Filippi consola Luca Capomaggi che piange ad Amici 17 : Amici 2018, Luca Capomaggi scoppia a piangere: interviene Maria De Filippi Luca Capomaggi ha parlato in confessionale con Maria De Filippi durante il daytime di oggi di Amici 17. La bionda conduttrice ha voluto consolare il ballerino dopo che questo si era bloccato a causa di una critica avanzata da Bill Goodson. Maria teneramente le ha chiesto il perchè si fosse bloccato, ma siccome Luca, che nel frattempo è scoppiato a piangere, è riuscito ...

Aldo Grasso contro Maria De Filippi : ecco perchè Amici 17 è stato un flop! : Aldo Grasso, critico televisivo, spiega al pubblico di Amici per quale motivo in questa nuova stagione il talent show è stato un flop. Il giornalista dunque gliele canta e gliele suona a Maria De Filippi! Sentiamo le sue spiegazioni! Avrà forse ragione? Amici 17: Aldo Grasso spiega per quale motivo la prima puntata della nuova stagione di Amici è stato un flop! La prima puntata della diciassettesima edizione di Amici non ...

Assegnazioni 2° serale di Amici di Maria De Filippi - 14 aprile : i brani per i cantanti - da Einar a Biondo : Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del ...

Maria De Filippi e Amici 17 massacrati da Heather Parisi : 'Che paraculata. Come si fa a dire quella roba?' : Una Heather Parisi semplicemente scatenata contro Amici 17 e Maria De Filippi . In due video, infatti, ha asfaltato i professori della commissione interna della trasmissione, soprattutto Alessandra ...

Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale di Amici : “Istitutrice Gertrud” : Maria De Filippi, Amici Serale stroncato da Aldo Grasso: “Programma anzianotto” Aldo Grasso torna a criticare Maria De Filippi. Stavolta la nota penna del CorSera analizza la figura della popolare conduttrice in merito al nuovo Amici Serale. Ecco cosa scrive il famoso critico tv: “Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto […] L'articolo Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale ...

Maria De Filippi : Aldo Grasso critica il Serale di Amici 17 : Aldo Grasso attacca Amici – il Serale di Maria De Filippi La prima puntata del Serale di Amici 17 non ha brillato in termini di ascolti, ma neanche di contenuti. Ballando con le stelle e Milly Carlucci, per la prima volta quest’anno, sono riusciti a trionfare su Maria De Filippi. Il nuovo meccanismo, i tre palchi, il ritorno alla diretta e del televoto, e tutti i cambiamenti apportati alla fase Serale del talent di Canale 5, non hanno convinto ...

Amici di Maria De Filippi - Heater Parisi spara a zero contro la Celentano : 'Nessuno mi ha mai tratta così' : Per Heather Parisi sono stati troppi gli attacchi dei maestri contro alcuni alunni durante l'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi . Una raffica di giudizi negativi, a cominciare da quelli di ...