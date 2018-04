Amici 2018 | minacce a Heather Parisi e alla figlia per le opinioni contro Biondo!

Minacce ed insulti ad Amici 2018 : nessuno se lo aspettava! : Brutto episodio ad Amici 2018: Heather Parisi e sua figlia Elizabeth dopo le opinioni su Biondo sono state bersagliate dai fan del cantante della Squadra Bianca - ha cambiato casetta in questi giorni, dando il cambio a Daniele che si è ricongiunto a Lauren, e lui ha raggiunto la sua Emma -. Ma torniamo alla notizia del giorno e che conferma il fatto che Heather sia il giudice per eccellenza di questa nuova commissione esterna del Serale: si ...

Amici 2018 : Einar - Carmen - Sephora e Zic criticati dai professori : Einar, Carmen, Sephora e Zic: giudizio negativo dai prof di Amici 17 La seconda diretta di Amici 2018 è alle porte, e nonostante le critiche da parte della commissione esterna, i professori dell scuola hanno rincarato la dose esprimendo il loro giudizio negativo contro i ragazzi che non vorrebbero al Serale di Amici 17. La prima ad essere stata criticata è stata Carmen Ferreri, la quale ha dovuto incassare le ennesime parole negative da parte ...

Amici 17 Serale Ed.2018/ Alessandra Celentano all'attacco di Lauren : "Se sei sovrappeso non puoi ballare" : Amici 17 Serale ed. 2018: nuove assegnazioni per gli allievi, la squadra blu verso la seconda vittoria? Zic teme la forza degli avversari, in particolare di Einar.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Amici 17 Serale/ Ed. 2018 : la squadra blu verso la seconda vittoria? La paura di Zic : Amici 17 Serale ed. 2018: nuove assegnazioni per gli allievi, la squadra blu verso la seconda vittoria? Zic teme la forza degli avversari, in particolare di Einar.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 04:12:00 GMT)

Amici 2018 - Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo : «Perché hai detto che mi piaceva? Lui non sa cantare» – Video : Heather Parisi Heather Parisi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un trattamento simile a quello che i professori di Amici 2018 riservano agli allievi in gara al Serale. Verrebbe da chiederle, ora, se ha mai incontrato nella sua carriera una ‘commissaria’ che insieme alla figlia ridesse di lei. Già, perché alla cantante e ballerina di Cicale l’amico amatissimo (dal pubblico) Biondo proprio non va giù. E se in puntata ha ...

Amici 17 SERALE/ Ed. 2018 : il crollo di Carmen - le assegnazioni della seconda puntata : AMICI 17 SERALE, ed. 2018: Carmen Ferreri, in crisi, si scaglia contro i comagni della squadra blu per la prova comparata con Emma. Le assegnazioni per la seconda puntata.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:54:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 10 aprile. Carmen sbotta (e ha ragione!) contro i Blu : «Siete tutti dalla parte di Emma» : Carmen Ferreri - Amici 2018 L’adrenalina della prima puntata del Serale di Amici 2018 è ancora forte nelle due casette, ma è tempo di pensare al secondo appuntamento di sabato 14 aprile. A tal proposito, iniziano ad arrivare le prime assegnazioni, che sono l’occasione per uno sfogo di Carmen nei confronti dei suoi compagni di squadra. Amici 2018, daytime 10 aprile | Squadra Bianca: Emma sceglie un suo cavallo di battaglia per ...

Amici 2018 : Sephora in lacrime sbotta contro Simona Ventura e Garrison : Simona Ventura e Garrison criticati da Sephora ad Amici 17 Gli strascichi della prima puntata di Amici 2018 si fanno ancora sentire, e durante il daytime di oggi Sephora ha risposto alle critiche che Simona Ventura e Garrison le avevano avanzato durante il Serale. La ballerina una volta arrivata in Casetta insieme alla Squadra Blu è scoppiata subito in lacrime, ricordando quanto detto dalla bionda conduttrice e soprattutto dal coreografo ...

Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? La scelta influisce su Biondo ed Emma Muscat : Perché Daniele cambia squadra ad Amici 2018? Nella giornata di ieri, è stato pubblicato sui social di Amici di Maria De Filippi un video in cui il ballerino Daniele, della squadra bianca, chiede di cambiare squadra per passare nel team blu. La produzione del talent show accetta la richiesta di Daniele e, così, si rende necessario lo spostamento di un componente dei blu nei bianchi, per equilibrare nuovamente i due team al serale di Amici di ...

Amici 2018 - Heather Parisi contro Simona Ventura e Marco Bocci : “Il loro è ‘paracuslimo’” : “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi, soprattutto anche quando tocchi l’argomento fisico. E’ orribile! Mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me così non piace”. A parlare così è Heather Parisi che dice la sua su quanto accaduto nella prima puntata del ...

Amici 2018 - Heather Parisi contro la Celentano - Simona Ventura e Bocci : Amici 17, Heather Parisi si lascia andare ad alcune dichiarazioni sui professori della commissione interna e sui colleghi Simona Ventura e Marco Bocci Heather Parisi è una delle novità più interessanti della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Reduce dalla prima puntata del serale di Amici 17, che non ha brillato in fatto di ascolti, la nota showgirl italo – americana ha rilasciato alcune dichiarazioni sui professori e ...

Viaggio Italia 2018 : 2 Amici - 2 carrozzine - un mondo da esplorare [GALLERY] : 1/14 ...

Amici 2018 : Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (video) : Dopo appena una puntata del serale, Daniele Rommelli, ballerino dei Bianchi, decide di cambiare squadra per stare accanto alla fidanzata Lauren Celentano. La produzione di Amici, intenerita dalle parole del giovane concorrente, ha preso in esame la proposta ed accettato l'avvicendamento.prosegui la letturaAmici 2018: Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 22:42.

Biondo cambia squadra ad Amici 2018 : scambio di concorrenti al serale tra bianchi e blu : Biondo cambia squadra ad Amici 2018 a causa dell'accoglimento della richiesta di Daniele da parte della produzione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Il ballerino Daniele ha chiesto di cambiare squadra dopo il primo appuntamento con il serale di Amici 2018, in diretta sabato 7 aprile su Canale 5. La produzione del programma TV ha deciso di accogliere la sua richiesta ma, per equilibrare nuovamente le squadre, si è reso necessario ...