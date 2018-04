Da Gianni Morandi a Ghali e Francesco Totti - gli ospiti del serale di Amici 2018 il 14 aprile : Gli ospiti del serale di Amici 2018 sono stati comunicati anche per quanto riguarda la seconda puntata in onda, in diretta, su Canale 5, sabato 14 aprile. Saranno Gianni Morandi e Ghali gli ospiti musicali ma in studio ci sarà anche Francesco Totti. Gli ospiti del serale di Amici 2018 il 14 aprile sono attesi per una corale di squadra e per un'esibizione con i ballerini. Gianni Morandi si esibirà con la squadra bianca e con la squadra blu ...

Amici 2018 - anticipazioni secondo serale : le novità previste per evitare il flop : Amici 2018 torna sabato 13 aprile su Canale 5 per il secondo appuntamento serale. L'esordio del talent show condotto da Maria De Filippi non è andato per il meglio la scorsa settimana, tanto che è stato Ballando con le stelle ad essere il programma più visto della serata. Troppe le novità che non sono risultate gradite ai telespettatori: tra di esse l'assenza del coach e la giuria tecnica fin troppo numerosa (con i suoi punti di vista spesso ...

Amici 2018 - daytime 13 aprile. Coccole e baci tra Emma e Biondo – Video : Emma e Biondo - Amici 2018 Ad Amici 2018 continuano le prove in vista della seconda puntata del Serale di domani sera. Mentre i ballerini sono alle prese con ardue coreografie, un Videomessaggio di Carlo Di Francesco a Biondo mina le certezze del rapper, che si consola tra le braccia di Emma. Amici 2018, daytime 13 aprile | Squadra Bianca: Emma e Biondo sempre più vicini Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e Valentina ...

Amici 2018 Serale - anticipazioni seconda puntata : ospiti Totti - Ghali e Morandi : anticipazioni Amici 2018 Serale: Francesco Totti è il super ospite della seconda puntata Secondo le anticipazioni ufficiali, il super ospite nella seconda puntata di Amici 2018 Serale sarà Francesco Totti. Nel nuovo appuntamento in onda sabato 14 aprile in prima serata su Canale5, l’ex calciatore della Roma avrà un compito ben preciso. La partecipazione straordinaria […] L'articolo Amici 2018 Serale, anticipazioni seconda puntata: ...

Amici 2018 - minacce a Heather Parisi e alla figlia per le opinioni contro Biondo! : Brutto episodio ad Amici 2018: Heather Parisi e sua figlia Elizabeth dopo le opinioni su Biondo sono state bersagliate dai fan del cantante della Squadra Bianca - ha cambiato casetta in questi giorni, dando il cambio a Daniele che si è ricongiunto a Lauren, e lui ha raggiunto la sua Emma -. Ma torniamo alla notizia del giorno e che conferma il fatto che Heather sia il giudice per eccellenza di questa nuova commissione esterna del Serale: si ...

Amici 2018 : Einar - Carmen - Sephora e Zic criticati dai professori : Einar, Carmen, Sephora e Zic: giudizio negativo dai prof di Amici 17 La seconda diretta di Amici 2018 è alle porte, e nonostante le critiche da parte della commissione esterna, i professori dell scuola hanno rincarato la dose esprimendo il loro giudizio negativo contro i ragazzi che non vorrebbero al Serale di Amici 17. La prima ad essere stata criticata è stata Carmen Ferreri, la quale ha dovuto incassare le ennesime parole negative da parte ...

Amici 2018 - Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo : «Perché hai detto che mi piaceva? Lui non sa cantare» – Video : Heather Parisi Heather Parisi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un trattamento simile a quello che i professori di Amici 2018 riservano agli allievi in gara al Serale. Verrebbe da chiederle, ora, se ha mai incontrato nella sua carriera una ‘commissaria’ che insieme alla figlia ridesse di lei. Già, perché alla cantante e ballerina di Cicale l’amico amatissimo (dal pubblico) Biondo proprio non va giù. E se in puntata ha ...

Amici 2018 - daytime 10 aprile. Carmen sbotta (e ha ragione!) contro i Blu : «Siete tutti dalla parte di Emma» : Carmen Ferreri - Amici 2018 L’adrenalina della prima puntata del Serale di Amici 2018 è ancora forte nelle due casette, ma è tempo di pensare al secondo appuntamento di sabato 14 aprile. A tal proposito, iniziano ad arrivare le prime assegnazioni, che sono l’occasione per uno sfogo di Carmen nei confronti dei suoi compagni di squadra. Amici 2018, daytime 10 aprile | Squadra Bianca: Emma sceglie un suo cavallo di battaglia per ...

Amici 2018 : Sephora in lacrime sbotta contro Simona Ventura e Garrison : Simona Ventura e Garrison criticati da Sephora ad Amici 17 Gli strascichi della prima puntata di Amici 2018 si fanno ancora sentire, e durante il daytime di oggi Sephora ha risposto alle critiche che Simona Ventura e Garrison le avevano avanzato durante il Serale. La ballerina una volta arrivata in Casetta insieme alla Squadra Blu è scoppiata subito in lacrime, ricordando quanto detto dalla bionda conduttrice e soprattutto dal coreografo ...