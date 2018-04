Amici 17 | Ghali e Morandi per contrastare Ballando con le Stelle

Ospiti Amici 17 - nel serale del 14 aprile : Francesco Totti - Ghali e Gianni Morandi : Gli Ospiti Amici 17 sono già noti, almeno in parte. La stessa Maria De Filippi, in conferenza stampa, aveva annunciato la presenza di Gianni Morandi nel secondo serale del suo programma ma, a quanto pare, il famoso cantante non sarà l’unico ad essere ospite domani sera. TRE Ospiti PER IL SECONDO serale DI Amici 17 A poche ore dal serale sono stati resi noti gli Ospiti Amici 17 a cominciare proprio da Gianni Morandi e finendo a Ghali che ...

Anticipazioni Amici 2018 serale - tra gli ospiti Gianni Morandi - Ghali - Rita Pavone e Loredana Bertè : Si preannuncia una vera rivoluzione per Amici 2018, il talent show di Maria De Filippi. Svelati i nomi dei prossimi ospiti del serale: da Morandi a Pavone, da Bertè e Ghali La diciassettesima edizione di Amici 2018 nasce nel segno di una piccola e grande rivoluzione. A confermarlo è la padrona di casa Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 17. Amici 2018: un format in continua evoluzione Uno spirito ...

Gianni Morandi e Ghali ospiti ad Amici 2018 : i cantanti attesi nelle prossime puntate del serale : Gianni Morandi e Ghali ospiti ad Amici 2018 nelle prossime due puntate del serale, in onda su Canale 5, in diretta, il sabato dalle ore 21.20. Lo annuncia Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione della fase conclusiva del talent show da lei condotto. Se nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi vedremo Laura Pausini, ospite italiana per la prima fase (le prove corali), ...