Ambiente | l’erosione delle montagne può aggiungere CO₂ nell’atmosfera

(Di venerdì 13 aprile 2018) Gli scienziati sono a conoscenza da molto tempo che le catene montuose ripide possono sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera: mentreespone nuove rocce, dà origine anche ad una reazione chimica tra i minerali sui versantie la CO₂ nell’aria, disintegrando la roccia e utilizzando l’anidride carbonica per produrre minerali carbonati, come la calcite. Ora un nuovo studio guidato dai ricercatori della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) ha stravolto questa idea. Gli scienziati hanno annunciato che il processo di erosione può essere anche una fonte di nuova anidride carbonica e che può rilasciarlamolto più velocemente di quanto viene assorbita nelle rocce appena esposte. Ma la fonte di questa CO₂ extra non è totalmente geologica. Si tratta del sottoprodotto di minuscoli batteri presenti nei terreni di montagna che si nutrono di antiche ...