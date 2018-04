Ambiente | i parchi soffrono per la mancanza di risorse e pianificazione

Ambiente : 5 milioni per salvare la biodiversità nei parchi del Sud : Cinque milioni di euro per salvaguardare la biodiversità di parchi e aree protette nelle regioni del Sud e nelle Isole coinvolgendo le comunità locali e attivando progetti di rete e sostenibili. Li mette a disposizione la “Fondazione Con il Sud” promuovendo la quarta edizione del Bando Ambiente con cui invita le organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia “a presentare progetti ...

Ambiente : 700.000 euro dalla Regione Toscana a parchi e riserve : Ammontano a 700mila euro le risorse che per il 2018 la Regione Toscana ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell’ultima Giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e la biodiversita’, ricchezze della Toscana, per questo anno. “Anche il patrimonio naturalistico ha il suo ...