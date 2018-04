Allunga il passo Pioneer Natural Resources

Allunga il passo Endo International : Vigoroso rialzo per Endo International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,45%. L'andamento di Endo International nella settimana, rispetto allo S&P-500 , ...

Nba - Houston Allunga il passo : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Otto partite nel turno Nba di questa notte segnato dal decimo successo consecutivo degli Houston Rockets, usciti vittoriosi per 118-86 dalla sfida con i Chicago Bulls e sempre ...

Allunga il passo Standard Chartered : Effervescente Standard Chartered , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,16%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Allunga il passo Buzzi Unicem : Ottima performance per la società attiva nel settore del cemento , che scambia in rialzo del 3,13%. Il trend di Buzzi Unicem mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione ...

Allunga il passo Biesse : Brilla la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che passa di mano con un aumento del 3,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Biesse ...

Leonardo Allunga il passo e completa una figura rialzista : I dati sul mercato del lavoro Usa hanno messo in evidenza una crescita record degli occupati nel settore privato, un surriscaldamento dell'economia potrebbe spingere la Federal Reserve ad alzare più ...

Allunga il passo Rolls-Royce Holdings : Grande giornata per Rolls-Royce Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,29%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

Allunga il passo Interpump : Grande giornata per il costruttore di pompe ad alta pressione , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,05%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB ,...

Allunga il passo Randgold Resources : Brilla Randgold Resources , che passa di mano con un aumento del 2,08%. La tendenza ad una settimana di Randgold Resources è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Allunga il passo Credito Valtellinese : Protagonista Credito Valtellinese , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi,...

F1 - presentazione Ferrari 2018 : l’analisi della nuova SF71H. Più snella - con passo Allungato e maggiore cura nei dettagli : Ecco, ci siamo, la SF71H (sigla di progetto 669) è finalmente stata svelata. La nuova nata di casa Ferrari è pronta per la nuova stagione 2018 e, sin dai test della prossima settimana di Barcellona, scenderà in pista per farci capire se sarà la vettura che, nei sogni dei tifosi, porterà il titolo a Maranello dopo una lunga attesa che si protrae dal lontano 2007. Andiamo, dunque, a conoscere con precisione ed accuratezza tutti i dati ed i ...

Allunga il passo Deere : Vigoroso rialzo per Deere , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Allunga il passo Pernod Ricard : Seduta decisamente positiva per il colosso degli alcolici , che tratta in rialzo del 2,09%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Pernod Ricard ...

Allunga il passo CRH : Vigoroso rialzo per CRH , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'...