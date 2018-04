Allarme nel traforo del Monte Bianco | fermato un furgone che trasporterebbe esplosivo

Pelle - capelli e unghie rivelano malfunzionamenti della tiroide : ecco quali sono i campanelli d’Allarme : “Pelle, unghie e capelli sono tra le prime parti del corpo a essere interessate da malfunzionamenti della tiroide“: lo ha spiegato Paolo Vitti, presidente della Sie, Società italiana di endocrinologia, coordinatore e responsabile scientifico della ‘Settimana mondiale della tiroide‘ in programma dal 21 al 27 maggio. Gli ormoni tiroidei – spiegano gli esperti – svolgono un ruolo importante nel mantenere le ...

Scuola - la Fondazione Agnelli lancia l’Allarme : tra dieci anni un milione di studenti in meno : Il tracollo della Scuola italiana è nei numeri elaborati dalla Fondazione Agnelli. Lo scenario prospettato parla di un milione di studenti in meno con meno classi e meno insegnanti da Nord a Sud. A rischio, secondo l’analisi, oltre 55mila cattedre.Continua a leggere

Scuola - l'Allarme della Fondazione Agnelli : tra dieci anni un milione di studenti in meno : Prevista una perdita di 55mila cattedre. La soluzione: classi meno numerose, compresenza e attività pomeridiane

Mai sottovalutare i piccoli segnali del cuore : valori di laboratorio non ottimali sono campanelli d’Allarme : A Campobasso da sabato 14 aprile a lunedì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a piazza Vittorio Emanuele II, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Questo sarà possibile grazie al Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore ...

Allarme azzardo - in Umbria oltre 10mila giocatori. Nel 2016 bruciati 1.099 milioni di euro. Barberini : 'Da Regione lotta serrata' : ... presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, molto impegnato su temi del genere e nella promozione del "gioco pulito" e nel contrasto del gioco d'azzardo e delle scommesse nel mondo del calcio, ...

Benevento-Juventus 2-4 - bianconeri positivi solo nel risultato : suona l’Allarme difensivo - ma… : Benevento-Juventus 2-4- Un successo che permette ai bianconeri di volare momentaneamente a +7 rispetto al Napoli, impegnato questo pomeriggio nel match contro il Chievo. 4-2 in favore della Juventus, ma figlio di una gara tutt’altro che facile e scontata. Il Benevento, in gol con una doppietta di Diabate, è andato più volte ad una passo […] L'articolo Benevento-Juventus 2-4, bianconeri positivi solo nel risultato: suona ...

Roma - ritorna l'Allarme terrorismo Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Raiano - Allarme per il fiume Aterno : positivo alla salmonella : allarme per l‘Aterno inquinato, proprio nel tratto che attraversa il territorio del comune di Raiano. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha accertato infatti che le acque del fiume sono positive ai bacilli della salmonella. Immediatamente il sindaco di Raiano, Marco Moca, ha emesso l’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua del fiume per irrigare i campi e per abbeverare il ...

Esuberi nelle aziende liguri della famiglia Malacalza : sindacato in Allarme : Genova - Anche l'impero industriale della famiglia Malacalza deve affrontare la crisi. Dopo la messa in liquidazione dell'azienda di carpenteria Omba di Vicenza con relativa procedura di licenziamento ...

Amaurys Perez / Allarme all'Isola dei Famosi 2018 : il naufrago ancora assente nel daytime - rientrerà davvero? : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018, rendendo necessari dei controlli medici. La sua assenza nella spiaggia si fa sentire: rientrerà come promesso?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:24:00 GMT)

San Secondo - Allarme Rocca : "Necessari interventi - fondi statali e mecenati nel mondo privato" : L'articolo San Secondo, allarme Rocca: "Necessari interventi, fondi statali e mecenati nel mondo privato" sembra essere il primo su ilParmense.net....

Allarme ordigno rudimentale nell'ex Scac di via Sesto : CREMONA - E' scattato l'Allarme tra le forze dell'ordine, nella tarda mattinata di martedì 3 aprile, presso l'area dell'ex stabilimento Scac di via Sesto. Sul posto vigili del fuoco, uomini della ...

Spazio : tanto Allarme - nessun danno. Caduta nel Pacifico la navicella cinese : E' finito il viaggio verso la terra di Tiangong 1. I suoi frammenti sono precipitati nel Pacifico. Lontanissimo dall'Italia. Sembra che la stazione spaziale si sia disintegrata al contatto con l'...

Roma - Allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...