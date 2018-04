Allarme lupi | la Lega | ' Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e

Allarme Veneto : animali massacrati da un branco di lupi scatenati Video : Flora Rossi, guida naturalista, si erge a paladina del lupo, di cui dice, non si dovrebbe avere poi tanta paura. Per sua natura il lupo non attacca gli uomini. Se lo si incontra basta agitare le braccia, e cacciarlo a suon di urla. il lupo non è un predatore di uomini, ed il loro odore nelle sue vicinanze, lo fa di solito allontanare spontaneamente. Il lupo predatore di animali si accanisce in Veneto Non altrettanto però il suo comportamento si ...

Allarme Veneto : animali massacrati da un branco di lupi scatenati Video : Flora Rossi, guida naturalista, si erge a paladina del lupo, di cui dice, non si dovrebbe avere poi tanta paura. Per sua natura il lupo non attacca gli uomini . Se lo si incontra basta agitare le ...