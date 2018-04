Alimentazione e fake news | focus sui cibi processati a NutriMi 2018

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il Dott. Anthony Fardet ha presentato per la prima volta in Italia, in occasione di, alcuni dati sull’impatto nutrizionale degli alimenti cosiddetti ultra, ovvero quelli che contengono ingredienti ‘industriali’ quali conservanti, coloranti, addensanti, etc. I dati dimostrano che in quei paesi dove la disponibilità diultraè maggiore, aumenta anche la prevalenza di malattie come l’obesità o il diabete di tipo 2. Infatti, “più un alimento è processato, minore è il suo potere saziante” ha commentato Fardet. Questa scoperta è tra le prime in un campo di ricerca nutrizionale nuovo e in espansione. Non sarebbero solo gli ingredienti e i valori nutrizionali degli alimenti ad avere un impatto sulla salute, ma anche il cosiddetto ‘effetto matrice’, cioè la struttura e le caratteristiche fisiche del prodotto, la combinazione e l’interazione di tutti gli ...