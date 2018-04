Alice nel Paese delle Meraviglie | il family show al Pala Congressi di Lugano

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : Italia in trionfo - Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez ci regalano l’oro nella staffetta dopo la doppietta individuale : Ancora una volta è l’inno di Mameli a risuonare a Caldas da Rainha, in Portogallo, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez, rispettivamente prima e seconda martedì nella finale individuale (ed oro a squadre con Maria Beatrice Mercuri) quest’oggi centrano vittoria e titolo nella staffetta femminile con 1113 punti, precedendo sul traguardo di 4″ la Cina di Yewen ...

Ritrovata Alice Cuvato - modella scomparsa nel savonese. Il papà : 'Sta bene' : Sta bene Alice Robin Cuvato , la giovane modella savonese che un giorno fa era scomparsa: di lei aveva parlato anche Chi l'ha visto , che aveva pubblicato l'appello dei suoi genitori. Sta bene ed è in ...

Il duetto di Alice Merton ad Amici di Maria De Filippi con Emma contro Carmen nella hit No Roots (video) : La performance di Alice Merton ad Amici di Maria De Filippi nel primo serale di questa diciassettesima edizione anticipa i due concerti che la cantautrice terrà nel nostro Paese questo mese, a Milano e Roma. Forte del successo della sua hit No Roots, vincitrice del prestigioso European Borden Breaking Awards 2018 già attribuito in passato ad Adele e Stromae, Alice Merton sta girando l'Europa col suo lavoro d'esordio, che l'ha proiettata ...

Alice Merton/ Chi è? In Italia per due date live nel mese di aprile (Amici 2018) : Alice Merton, l'ospite internazionale di questa puntata è in Italia per le sue due date live che terrà nel mese di aprile. Presenterà il suo primo singolo No Roots. (Amici)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – L’Italia vince 3 medaglie nelle Finali di Specialità : Asia D’Amato si tinge d’oro - Alice in stampelle : Dopo aver vinto la gara a squadre e aver conquistato il secondo posto nel concorso generale con Asia D’Amato, l’Italia chiude in bellezza gli International Gymnix di Montreal (Canada) portando a casa tre medaglie nelle Finali di Specialità della prestigiosa competizione riservata alle juniores. VOLTEGGIO – Asia D’Amato è praticamente perfetta e piazza due salti eccezionali grazie ai quali sale sul gradino più alto del ...

Il Monferrato Nobile imprigionato nel cAlice piccolo : 'Litro' è una new entry , ha aperto un mese fa, , a cui va il merito di contribuire al rilancio commerciale di uno scorcio di Torino che ha tutta l'aria di volersi accreditare come nuova meta per una ...

Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma : Prosegue la collaborazione con il circuito Efa e Cinema al Maxxi presentati oggi a Roma i primi 3 progetti di Alice nella città in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma per... L'articolo Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma su Roma Daily News.