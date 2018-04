Alessandra Mussolini disintegra Luigi Di Maio | ' Occhio | che ti arriva la iella Ti

Alessandra Mussolini ridicolizza Luigi Di Maio : 'Ma nel suo contratto si parla anche delle galosce da indossare?' : A L'aria che tira di Myrta Merlino si parla del fantomatico contratto 'alla tedesca' proposto da Luigi Di Maio per trovare un'intesa sul prossimo governo. Un accordo preventivo, proprio come avvenuto ...

Mauro Corona vs Alessandra Mussolini : “Io ho la faccia da scimmia? Tu hai le labbra rifatte” : Botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Mauro Corona a l’Aria che tira (La7): “Che ha sulla maglietta? Non è lui, è una scimmia”. Poi la risposta piccata di Corona: “Almeno non ho le labbra rifatte” L'articolo Mauro Corona vs Alessandra Mussolini: “Io ho la faccia da scimmia? Tu hai le labbra rifatte” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Belve - stasera 21 marzo 2018 : ospiti Alessandra Mussolini e Francesca Chaouqui : La politica Alessandra Mussolini e Francesca Immacolata Chaouqui, implicata nello scandalo Vatileaks2 si raccontano a Belve.

Alessandra Mussolini - "Non perdono mio marito per le baby squillo"/ Una donna senza filtri : Alessandra Mussolini, ospite domani 21 marzo nella nuova puntata di "Belve", parla dello scandalo-squillo che ha visto coinvolto il marito e torna ancora sul suo rapporto col nonno Benito...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:48:00 GMT)

Belve - Alessandra Mussolini ospite di Francesca Fagnani : “Perdonare mio marito? Non si perdona! Si vive” : “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?”. Così Alessandra Mussolini risponde per la prima volta a Francesca Fagnani nel programma Belve (in onda su Nove mercoledì 21 ...

Alessandra Mussolini : 'La Lega in Europa non conta nulla. Salvini non se ne andrà' : ' Matteo Salvini non se ne andrà perché non conta niente in Europa'. Alessandra Mussolini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , interviene sulla tenuta della coalizione di centrodestra e ...