L'Alcol ACCORCIA LA VITA?/ Ogni bicchiere oltre il consentito fa vivere 30 minuti in meno : Bere troppo vino ACCORCIA la vita e uno studio pubblicato dalla rivista Lancet lancia l'allarme: chi beve 18 bicchieri di "rosso" alla settimana vivrebbe infatti in media 4-5 anni in meno...(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Alcol - con oltre 5-6 bicchieri a settimana sale il rischio morte : Pubblicato sulla rivista Lancet, ' questo studio fornisce una chiara evidenza a supporto della necessità di abbassare i limiti di consumo di Alcol in molti paesi del mondo ' , afferma uno degli ...

Inps e Inarcassa/ Il cAlcolo della pensione con il cumulo contributivo : Pensioni, Inps e Inarcassa sul cumulo contributivo gratuito. Come funziona il calcolo dell'assegno. La mancanza della nuova misura per esodati e Opzione donna(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 11:06:00 GMT)

CAlcoli renali : i consigli per prevenirne l’insorgenza : I Calcoli renali sono piccole aggregazioni (depositi) di Sali minerali o altre sostanze cristallizabili che si formano nel tratto urinario. Si sviluppano quando avviene una precipitazione di tali sostanze contenute nelle urine. Come prevenirli? In primis, bevendo moltissima acqua, almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. D’obbligo prestare attenzione a quel che si mangia. Da limitare alcolici, caffè, bibite gasate, energy drink, ma anche i cibi ...

Alcol : aumenta il consumo occasionale e cresce ancora il fenomeno del “binge drinking” : Il consumo di bevande Alcoliche nel nostro paese continua a cambiare e modificarsi nel nostro paese, ma nonostante tutto continua a confermarsi un problema soprattutto il consumo di Alcolici per gli adolescenti, considerate le ripercussioni sulla salute che l’esagerata assunzione può avere sull’organismo dei più giovani. Appare quindi importante analizzare i dati provenienti dalla Relazione del Ministro della Salute al Parlamento ...

Salute - ‘I love me’ : progetto contro Alcol - fumo e droga : L’aumento dell’utilizzo di alcol, fumo e droga, anche a fronte di campagne massmediatiche specifiche, e’ il presupposto alla base della decisione di intervenire in questo ambito con il progetto “I love me”, presentato alla sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia. Presenti l’assessore regionale all’Istruzione, Antonio Bartolini, la responsabile del Dipartimento di radioterapia oncologica ...

ARANCIA MECCANICA/ Su Iris il film con MAlcolm McDowell (oggi - 9 aprile 2018) : ARANCIA MECCANICA, il film in onda su Iris oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Malcolm McDowell, Patrick Magee e Michael Bates, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Cal Crutchlow - GP Argentina 2018 : “Contento per la vittoria - ho preso rischi cAlcolati” : Probabilmente il suo successo è passato leggermente in secondo piano dopo quanto successo tra Marc Marquez e Valentino Rossi, ma Cal Crutchlow il Gran Premio di Argentina della MotoGP lo ha vinto con pieno merito. Il britannico, infatti, ha centrato la quarta vittoria in carriera precedendo Johann Zarco e Alex Rins al termine di un finale davvero ben gestito. La sua soddisfazione è notevole. “Vincere è sempre speciale – spiega il ...

Pensione con le quote? Chi sono i beneficiari e come si cAlcola 97 - 6 Video : La riforma Fornero è ancora in vigore e lo sara' anche per il 2018 nonostante i partiti politici o almeno molti di essi che da ieri sono alle prese con le consultazioni del Presidente Mattarella per il nuovo Governo, lascino credere che ci possa essere una contro-riforma. Per tutto il 2018 i requisiti da raggiungere per andare in Pensione sono definitivi, così come appare intoccabile l’aumento di ulteriori 5 mesi che dal 2019 fara' capolino per ...

Quanto costerà un viaggio della Gioconda? Il Louvre ha fatto i cAlcoli e ha presentato il conto al Ministero : Dopo i sogni di gloria, si passa alla cassa. Qualche tempo fa il ministro della cultura francese Francoise Nyssen ha annunciato di essere favorevole a un tour itinerante della Gioconda nel mondo: "Non vedo perché certe cose debbano restare confinate. Il mio obiettivo è sempre stato quello della lotta alla segregazione culturale". Ma dal Louvre ai musei che sognano di ospitare il capolavoro di Leonardo Da Vinci il passo non è ...

Troppo Alcol per festeggiare la Pasqua e in tre finiscono in ospedale - SIRENE DI NOTTE : A Chiavenna si è sentito male un 18enne. A Morbegno un uomo di 39 anni. A Cosio Valtellino un 31enne. I festeggiamenti in Provincia di Sondrio per la vigilia di Pasqua sono costati 3 ricoveri per ...

Concerti abusivi - vendita di Alcolici e pubblico non tesserato : circolo Acli sanzionato a Carasco : La donna, 56 anni, aveva trasformato abusivamente lo spazio sociale in un locale per Concerti e spettacoli dal vivo. Tutto senza licenza alcuna, permettendo l'ingresso anche a persone che non avevano ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 con cAlcolo contributivo esteso nella proposta della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 con calcolo contributivo esteso nella proposta della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:47:00 GMT)