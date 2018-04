Al bano si confessa a The Voice of Italy : 'La mia donna ideale? Romina' : Ieri sera, a The Voice of Italy su Rai 2 è arrivato un nuovissimo scoop che riguarda come protagonista Al bano. Di che si tratta? A quanto pare il noto Leone di Cellino San Marco, tra una battuta e l'altra con il collega J-Ax, si è lasciato sfuggire qualche rivelazione di troppo sulla sua attuale donna ideale. Come ben sappiamo, il cantante pugliese ha avuto due donne piuttosto importanti nella sua vita, ultimamente protagoniste della cronaca ...