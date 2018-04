: Modena, accoltella moglie e tenta suicidio: lei è gravissima #medolla - MediasetTgcom24 : Modena, accoltella moglie e tenta suicidio: lei è gravissima #medolla - NotizieIN : Accoltella la moglie e tenta suicidio - ZQuaglia : RT @valfurla: Picchia compagna incinta e lei perde il bambino (Na). Accoltella la moglie, è grave (Mo). E non sono neanche le dieci del mat… -

Ha colpito laa coltellate ferendola gravemente e poi hato di togliersi la vita.E' accaduto a Medola, nel Modenese. Dopo l'aggressione, l'uomo ha chiamato il 118. Ora la donna versa in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena), come il marito, le cui condizioni, però, non sono preoccupanti. Ancora non chiarito il movente.(Di venerdì 13 aprile 2018)