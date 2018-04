Aborto | tra «bugie» e campagne di disinformazione

Blitz di Forza Nuova contro l’Aborto davanti alla Casa delle Donne : “194 strage di Stato” : Forza Nuova ha affisso questa mattina uno striscione per protestare contro l'aborto, davanti alla sede dell'associazione Casa Internazionale delle Donne. "194 strage di Stato" si leggeva sullo striscione prontamente rimosso e denunciato ai carabinieri.Continua a leggere

Roma - blitz Forza Nuova alla Casa delle donne. Affisso striscione anti-Aborto : “194 strage di Stato” : Secondo attacco in pochi giorni a Roma contro la legge sull’aborto. Dopo la rimozione del maxi manifesto Affisso dall’associazione ProVita in via Gregorio VII, Forza Nuova si è presentata davanti sabato mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere della Capitale, e ha Affisso uno striscione contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la scritta “194 strage di ...

Manifesto ProVita Roma - non sono contrario all’Aborto ma in quel poster non ho visto errori : di Derek In questi giorni ha fatto molto discutere il Manifesto di ProVita apparso a Roma in cui veniva mostrata la foto di un feto all’età di un potenziale aborto e si diceva sostanzialmente che se siamo qui oggi è perché nostra madre a quell’epoca non ha abortito. Quest’oggi quel poster è stato rimosso ma – come accaduto in altre circostanze, ormai immagino sia un problema mio – rimango basito dallo stupore. Io ...

Perde il figlio per un Aborto spontaneo : uccide 20enne incinta e le strappa il bimbo dal ventre : Uno scioccante fatto di cronaca quello che arriva dal Messico. Cinthia Fatima aveva perso il suo bambino mesi fa, tenendola notizia dell'aborto spontaneo segreta a tutti, incluso suo marito. Nel tentativo di dimostrare all'uomo che avesse perso il figlio recentemente, si è macchiata di un crimine indicibile...Continua a leggere

Aborto : legge 194 compie 40 anni - ancora tra le migliori al mondo : L'analisi è degli esperti del Guttmacher Institute americano, che hanno appena pubblicato un rapporto sull'accesso all'interruzione di gravidanza nel mondo. Il nostro paese, si legge nel ...