Abolizione vitalizi | Tutta propaganda | incidono per lo 0 | 0005 per cento

Pensioni - ultimissime novità al 12/4 su vitalizi - REI e Abolizione manovra 2011 Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 12 aprile 2018 vedono prore il dibattito politico tra M5S e Lega sulla formazione del prossimo Governo e sull' abolizione della legge Fornero [ Video ]. Nel frattempo dal PD arriva una nuova proposta in merito ai vitalizi , attraverso un possibile Richetti Bis. In merito alle misure di welfare si registra il successo del reddito di inclusione, che a partire dal prossimo 1 luglio 2018 vedra' ampliare la ...

In ufficio di presidenza alla Camera un altro componente pro Abolizione dei vitalizi. Entra Pastorino di LeU : Ogni passo è fatto in direzione "abolizione dei vitalizi", anche l'elezione di Luca Pastorino di Liberi e uguali a segretario d'Aula alla Camera. Nei corridoi di Montecitorio i deputati grillini si avvicinano al collega di LeU in attesa di essere proclamato e, scherzando ma non troppo, si rivolgono così: "Voti con noi l'abolizione dei vitalizi, vero?". Lui sorride e annuisce ricordando che in fondo nella scorsa legislatura Sinistra ...