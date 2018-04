A Torino apre Condividere | il ristorante di Ferran Adrià per Lavazza

Torino - il giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo una gastroscopia - la Procura apre un'inchiesta : Sarà determinante il risultato dell'autopsia, effettuata oggi, per fare luce sulle cause della morte del giornalista torinese Mauro Pianta, 47 anni, deceduto il 4 aprile in ospedale alle Molinette ...

Bardonecchia - Procura di Torino apre inchiesta per abuso e violenza : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sull'irruzione di un gruppo di agenti francesi delle Dogane in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza per migranti. I reati ipotizzati sono abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Per ora il procedimento è a carico di ignoti, perché non si conoscono le generalità degli agenti.

M5s - Grillo apre a Olimpiadi 2026 a Torino : 'Grande occasione' - : Il sì del fondatore del Movimento in una telefonata durante l'assemblea con gli attivisti del capoluogo piemontese. Favorevole anche la sindaca Chiara Appendino, che invierà una lettera al Comitato ...

Torino si candida ai Giochi Olimpici Invernali del 2026? Il Movimento Cinque Stelle apre la porta : Le splendide Olimpiadi Invernali di Torino 2006 le ricordiamo tutti. Ebbene, il capoluogo piemontese vuol riprovarci in vista dei Giochi del 2026. Secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Camera di Commercio ha presentato ieri un dossier di pre-fattibilità sul quale fare il punto della situazione sulle risorse economiche a disposizione. In questo senso ci sarebbe anche l’appoggio della classe dirigente del M5S, ...

A Torino apre Bounce - il parco per saltare : Volare è il sogno di tutti, e farlo con le nostre forse, con un salto che diventa un «viaggio in aria» è ancora più liberatorio. Sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene all’umore e butta fuori i brutti pensieri. Ecco perchè è nato un posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new ...

