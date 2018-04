A Perugia i grandi temi dell'attualità : 12.39 E' in corso a Perugia , fino a domenica, il Festival internazionale di Giornalismo, attualità e riflessioni sui cambiamenti del mondo del giornalismo. Tra i temi trattati, le molestie sessuali,la disinformazione,il cambiamento climatico, cyber guerra e propaganda, intelligenza artificiale, alt-right e populismo, crisi umanitarie, reddito di base, fiducia nei media, migrazioni, fact-checking e debunking. Tutti gli eventi sono gratuiti e ...

Perugia - i grandi maestri dell’arte per ‘Tutta l’Umbria una mostra’ : Si intitola "Tutta l'Umbria una mostra" e nasce per festeggiare i 100 anni della Galleria Nazionale. Da Gozzoli a Perugino, come nel 1907, più di 140 le opere della grande storia dell'arte medievale e rinascimentale si "incontrano" a Perugia fino al 10 giugno 2018.Continua a leggere