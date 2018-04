A occhi aperti sul futuro

vanityfair

: @SSCNapoli x Sarri Son teso a raccomandaz. x evitare distaz. Gara aggress. e occhi aperti a passaggi precisi se si… - Bruno2Franco : @SSCNapoli x Sarri Son teso a raccomandaz. x evitare distaz. Gara aggress. e occhi aperti a passaggi precisi se si… - hyebyeoI : RT @FLUFFYNLUFFY: ??IMPORTANTE?? ragazzi apparentemente il 9 è stata ripresa dalle telecamere nella stazione di Piacenza quindi ora potreb… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Qui e ora. Ma con gliverso il domani. Palazzo Saluzzo Paesana a Torino dal 7 al 14 aprile è diventato un piccolo centro del mondo in cui celebrity e intellettuali contemporanei del cinema, della musica e dei nuovi trend si sono confrontati sul tema “Guarda Avanti”: uno sguardo al, appunto, con la visione dei protagonisti di oggi. Otto giorni di mostre e talk su arte, tecnologia, design voluti dalla British American Tobacco per Glo, l’innovativo sistema che scalda il tabacco senza bruciarlo, e che ha aperto in città il primo Glo Studio d’Italia, uno spazio di oltre 120 mq dedicato a innovazione, progetti. E in questa dimora storica allestita per la prima volta con una magnifica dome di 9 metri, stanza dopo stanza, in un contrasto tra forme classiche e installazioni moderne, si scoprono quali sono i diversi modi di «Guardare avanti». L’attore Alessandro Borghi sente proprio ...