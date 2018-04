A Gaza ci sono nuove proteste di massa

"Sono con i nostri soldati - ma la forza non basta. Solo contribuendo alla ricostruzione di Gaza rafforzeremo la sicurezza d'Israele" : Per aver invocato una commissione indipendente d'inchiesta sul "Venerdì di sangue" a Gaza, nel giorno della "Marcia del Ritorno", è stata tacciata dalla destra israeliana e da membri del governo Netanyahu di essere "in combutta con il nemico" e di "aver pugnalato alle spalle Tsahal", le Forze di difesa dello Stato ebraico. Accuse pesanti alle quali Tamar Zandberg, la neo leader del Meretz, la sinistra pacifista israeliana, risponde ...

Sono riprese le proteste nella Striscia di Gaza : E si Sono svolti i funerali dei 17 palestinesi uccisi venerdì dall'esercito israeliano, il cui comportamento è stato lodato da Netanyahu The post Sono riprese le proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.