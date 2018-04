A Di Francesco il premio Enzo Bearzot 2018

Premio Enzo Bearzot : il vincitore è Eusebio Di Francesco : Maresca vince nella categoria arbitri Roma – Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, si è aggiudicato l’VIII appuntamento del Premio ‘Enzo Bearzot’. Premio patrocinato dall’Unione sportiva Acli e dalla Figc. L’annuncio è stato dato in Federcalcio, alla presenza tra gli altri del commissario federale, Roberto Fabbricini e del presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi. Infatti, in questa edizione ...

Di Francesco vince il premio Bearzot 2018 : La cerimonia di consegna si svolgerà al Salone d'Onore del Coni, a Roma, il 21 maggio, alle 12, e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, con replica alle 23 sullo stesso canale. Va invece a ...

Il premio Bearzot a Eusebio Di Francesco : succede a Maurizio Sarri : La cerimonia di consegna si svolgerà al Salone d'Onore del Coni a Roma il 21 maggio alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD con replica alle 23 sullo stesso canale. Va invece a Fabio ...

Show di Francesco Montanari a Canneséries - vince con Il Cacciatore e rompe il premio per l’emozione (video) : Trionfo per Francesco Montanari a Canneséries, e un grande orgoglio per l'Italia. Nella prima prima edizione del festival internazionale dedicato alle serie tv, la star nostrana ha vinto il premio come miglior attore per la sua magistrale interpretazione ne Il Cacciatore, fiction attualmente in onda su Rai2, che si prepara al finale di stagione. Nella serie, ispirata al libro del magistrato Alfonso Sabella “Il Cacciatore di mafiosi”, prodotta ...

Francesco Montanari vince il premio come miglior attore a Canneseries per 'Il Cacciatore'. E dal palco fa una dedica alla moglie : Francesco Montanari , per tutti l'indimenticabile Libano di Romanzo Criminale, ha vinto il premio miglior attore a Canneseries per la sua interpretazione ne 'Il Cacciatore', la fiction prodotta da ...

Papa Francesco a Pietrelcina : 'I giovani trovino lavoro qui. Agli anziani Premio Nobel' VIDEO : 'Questo umile frate cappuccino ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Papa Francesco : 'Mi piacerebbe si desse il Premio Nobel agli anziani' : "Mi piacerebbe che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità". Lo ha detto Papa Francesco, parlando 'a braccio', durante il suo incontro con i fedeli a Pietrelcina.