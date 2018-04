6 000 000 di morti innocenti nella terra dell' indifferenza per il futuro

Toscana - in due anni su 5000 nuovi immigrati 4500 sono nascite : Firenze, , askanews, - Tra il 2016 e il 2017 in Toscana gli immigrati regolarmente presenti sono aumentati di sole 5 mila unità, e, di questi 5 mila, ben 4.500 sono nuove nascite. Lo ha spiegato l'...

OUKITEL K10000 Pro e OUKITEL K10 sono i protagonisti di una vendita lampo : OUKITEL K10 e OUKITEL K10000 Pro, due campioni indiscussi di autonomia del produttore cinese, sono i protagonisti di una vendita promozionale che prende il via da domani. L'articolo OUKITEL K10000 Pro e OUKITEL K10 sono i protagonisti di una vendita lampo proviene da TuttoAndroid.

Latte materno nei primi 1000 giorni? Può influire quanto la genetica sulla salute di tutta la vita : “Le persone pensano che i geni siano tutto. In realtà l’ambiente in cui il neonato cresce nei primi 1.000 giorni di vita influenza in maniera decisiva il modo in cui i geni si comporteranno nel corso dell’esistenza”: lo ha affermato il professor Laurent Storme, capo del Dipartimento di Neonatologia dell’Ospedale universitario di Lille, nel corso del 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno e sulla Lattazione di Medela, svoltosi gli ...

Condotte : sindacati - a rischio 3.000 lavoratori - 2 ore sciopero e presidio Mise : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – lavoratori e sindacati hanno espresso “fortissima preoccupazione” per la difficile situazione finanziaria dell’impresa che dichiarano “mette a rischio gli attuali livelli occupazionali e le commesse sia estere che domestiche”. E’ quanto sottolineano in una congiunta i sindacati dopo che si è tenuta ieri l’assemblea dei lavoratori di Condotte Spa, terzo gruppo italiano ...

Condotte : sindacati - a rischio 3.000 lavoratori - 2 ore sciopero e presidio Mise (2) : (AdnKronos) – “Crediamo – sottolineano i sindacati- che occorra chiarezza e responsabilità nella gestione di questa importante vertenza, in un settore che rappresenta uno dei comparti fondamentali per la ripresa. Le grandi imprese di costruzione in Italia rappresentano un patrimonio di know how e di capacità realizzativa che deve essere tutelato alla pari di altri grandi gruppi industriali”.Intanto i sindacati annunciano ...

Come montare un campo base a 3000 metri e dormirci dentro : Quanti patiti della montagna hanno sognato di provare l’esperienza di passare la notte al campo base dell’Everest? Adesso l’esperienza di dormire in tenda in quota, sulla neve, si può provare a sole due ore da Milano, senza dover volare fino in Nepal. Destinazione? Il Monte Moro di Macugnaga, a 3000 metri d’altezza dove per GQ ho accettato questa “sfida” senza essere un’alpinista esperta o una fanatica di imprese, ma solo una sportiva (perché un ...

Tacconi : 'Buffon doveva picchiare Oliver. Juve eliminata a tavolino - Collina e il 2000...' : E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo. OLIVER - 'Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire ...

Wind All Inclusive Celebration : 30GB - 1000 minuti e 500 SMS a 10€ : Wind All Inclusive Celebration è la tariffa attivabile esclusivamente online e solo fino alla mezzanotte di oggi 12 aprile. L’operatore arancione festeggia i viaggi nello spazio con una tariffa dedicata ai clienti di tutti gli altri operatori (Tim, Tre, Vodafone ed MVNO) che intendono passare a Wind con o senza portabilità del numero. Wind All Inclusive Celebration solo oggi Il costo mensile è pari a 10€ per sempre anche se la tariffa è ...

AGCM multa Wind Tre per 4.250.000€ per informazioni ingannevoli : AGCM multa Wind Tre di oltre 4 milioni di euro per pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori sia per i servizi di navigazione in mobilità di 3 Italia che per i servizi in fibra ottica di Wind. Perché AGCM multa Wind Tre Il procedimento che ha portato alla multa di ben 4.250.000€ è dovuto a pubblicità ingannevole che Wind Tre ha portato avanti fin dal 2016 sia con spot televisivi che sulle pagine dei propri siti Web. A portare ...

30 GB - 1000 Minuti - 500 SMS A 10 Euro Con Wind All Inclusive Celebration 30 : Wind All Inclusive Celebration 30: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind All Inclusive Celebration 30? Come avere 30 giga di internet, 1000 Minuti, 500 SMS a 10 Euro al mese con Wind Wind All Inclusive Celebration 30 dettagli Wind All Inclusive Celebration 30 è la nuova promo dell’operatore arancione: 30 GB, […]

Wind vi dà 30 GB di Internet - 1000 minuti e 500 SMS a 10 euro al mese - ma solo per oggi : oggi, 12 aprile, si festeggia la Giornata Internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio e Wind ci tiene a farlo a modo suo, cioè con una bella offerta esclusiva attivabile solamente fino alla mezzanotte di oggi. L'articolo Wind vi dà 30 GB di Internet, 1000 minuti e 500 SMS a 10 euro al mese, ma solo per oggi proviene da TuttoAndroid.

Scommette per sbaglio 1.000 euro sulla Roma : ne vince oltre 42.000 : La Roma ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo rimontando il Barcellona di Messi con un sontuoso 3-0 che ha annullato il 4-1 subito dai giallorossi una settimana prima al Camp Nou. I tifosi ...

Al via la campagna di GSD Foundation “Il tuo 5X1000 va dritto al cuore” - testimonial Gigi D’Alessio : “io ho scelto il bene del cuore” : Le malattie cardiovascolari costituiscono, ancora oggi, la prima causa di morte nei paesi industrializzati. Fondata nel 1995, GSD FOUNDATION è l’organizzazione no-profit del Gruppo ospedaliero San Donato che ne promuove la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche e, in particolare, la ricerca sulle malattie cardiovascolari. Per sostenere la ricerca, fra le varie iniziative, ogni anno GSD Foundation promuove la campagna del 5X1000 ...

Roma-Barcellona - scommette 1000 euro per errore : vince 52mila euro (FOTO) : Roma-Barcellona- Ha del clamoroso e del paradossale la notizia resa nota dall’agenzia di scommesse giamaicana ‘JustBet‘. Uno scommettitore, dopo aver puntato 1000 euro sulla vittoria della Roma, per errore, ha portato a casa ben 52 mila euro. SCOMMETTITORE FORTUNATO Il giocatore avrebbe voluto puntare sulla vittoria del Barcellona, e dopo essersi accorto dell’errore nella sua […] L'articolo Roma-Barcellona, ...