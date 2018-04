20 idee per partire per i ponti di primavera 2018

Festa della mamma 2018 : 20 idee regalo per tutte le età - in offerta su Amazon : La prima volta che nel nostro Paese si festeggiarono le mamme in un giorno preciso fu nel 1957. Lo decise un prete di Tordibetto, vicino ad Assisi: Don Otello Migliosi scelse la seconda domenica di maggio. In Italia, quest'anno la domenica giusta sarà il 13. Non è così in tutto il resto del mondo. In Norvegia ad esempio hanno già fatto tutto la seconda domenica di febbraio. In Bosnia ed Erzegovina, in Serbia, Albania ...

idee : Papallacta terme da capogiro per un relax ad alta quota : Doveste trovarvi dalle parti di Quito, con una certa voglia di tranquillità a pace, c’è una strada che porta fuori dall’eccitante trambusto della capitale dell’Ecuador. Quasi un’autostrada per le dimensioni, bella, larga, tranquilla. C’è persino poco traffico. L’hanno costruita da poco, dove prima c’era una stretta e pericolosa strada di montagna. E dove, prima ancora, intorno al 1542, c’era solo un sentiero impervio su ...

Sunset Overdrive : niente patch per Xbox One X - ma Insomniac Games ha diverse idee per un sequel : In una sessione di domande e risposte su ResetERA, il community director di Insomniac, James Stevenson, ha risposto a una grande quantità di domande degli utenti del forum, e così facendo ha rivelato alcune cose interessanti su Sunset Overdrive.Come riporta Gamingbolt, quando è stato chiesto se ci fosse la possibilità di una patch 4K in uscita nel prossimo futuro per Sunset Overdrive, per sfruttare le funzionalità aggiuntive di Xbox One X, ...

idee di viaggio Primavera 2018 : 5 itinerari da non perdere : Questi cinque borghi che si susseguono lungo il mare sono unici al mondo e anche se la strada tortuosa li attraversa tutti, TomTom consiglia di sceglierne uno, fermare il veicolo ed esplorare gli ...

Regali di laurea : 10 idee per un neo-dottore in Economia : 10. Una borsa ventiquattrore Sì, si tratta del regalo perfetto per un laureato in Economia. Rappresenta il simbolo del business-man. Ne esistono in diversi materiali e, ovviamente, di diverso costo. Molto dipende anche dalla laurea: se è triennale magari è meglio optare per colori ...

Upcycling : 5 idee per trasformare il vasetto di Nutella : Sì, lo sappiamo, quando finisce la Nutella è sempre un momento difficile. Tant’è che facciamo mille acrobazie tra cucchiaini e coltelli per cercare di racimolare quell’ultima strisciolina di crema rimasta sul fondo del vasetto. Il nostro ricorso all’ingegno è tale da rendere fiero Einstein. E visto che parliamo di creatività: adesso che il vasetto di Nutella è irrimediabilmente vuoto, non vorrete certo buttarlo via, vero? Ci sono tantissimi ...

Dalla app per le segnalazioni di pubblica utilità a quella per i piccoli mercati : dall'Uniba dieci idee per le imprese : Si chiama 'Civic Sense' ed è una app in grado di raccogliere tutte le segnalazioni di pubblica utilità dei cittadini, dal lampione rotto alla buca stradale, senza dover ricercare la soluzione ...

Milan - c'è il piano per convincere la Uefa. Rifinanziamento : le idee di Mr Li : Mese decisivo per il futuro del Milan. In agenda gli incontri con la Uefa e quelli per il futuro societario. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport l'ansia da aumento di capitale si sostituisce con quella per la richiesta all'Uefa del settlement agreement, patteggiamento con sanzioni più o meno severe. Il Milan aspetta con fiducia che lo ...

Farmaceutica : Elena Zambon - condividiamo idee per migliorare qualità vita. : ... open company e open zone, con tanti altri operatori, scienziati e imprese che hanno lo stesso modo di intendere la scienza". Lo scambio di idee e la multidisciplinarietà rappresentano un elemento ...

Farmaceutica : Elena Zambon - condividiamo idee per migliorare qualità vita : ... open company e open zone, con tanti altri operatori, scienziati e imprese che hanno lo stesso modo di intendere la scienza". Lo scambio di idee e la multidisciplinarietà rappresentano un elemento ...

Zambon : 'Condividiamo idee per migliorare qualità vita' : ... open company e open zone, con tanti altri operatori, scienziati e imprese che hanno lo stesso modo di intendere la scienza'. Lo scambio di idee e la multidisciplinarietà rappresentano un elemento ...

De Lucchi : "Al Campus OpenZone spazi aperti per stimolare idee" : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Non più luoghi angusti dove produrre a testa bassa, ma spazi aperti e stimolanti dove potersi scambiare idee ed esperienze, magari davanti a un libro o a un caffè. Così l'architetto Michele De Lucchi immagina il luogo di lavoro ideale. E così ha progettato il Campus scie

De Lucchi : "Al Campus OpenZone spazi aperti per stimolare idee" : "Tutto nasce dal prendere atto di cosa succede nel mondo - spiega De Lucchi - e nel mondo succede che c'è sempre più bisogno di fare passi avanti e trovare idee". Tutto questo, avverte il designer, "...

Zambon : De Lucchi - al campus spazi aperti - caffè e libri per stimolare idee : Milano, 6 apr. (AdnKronos) – Non più luoghi angusti dove produrre a testa bassa, ma spazi aperti e stimolanti dove potersi scambiare idee ed esperienze, magari davanti a un libro o a un caffè. Così l’architetto Michele De Lucchi immagina il luogo di lavoro ideale. E così ha progettato il campus scientifico targato Zambon di Bresso, alle porte di Milano, al centro di una grande opera di ampliamento che lo porterà a raddoppiare la sua ...