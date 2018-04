Zoologia | la tartaruga dalla cresta punk a rischio estinzione | ecco la nuova lista dei

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ha unaverde alla moicana e può respirare attraverso i genitali. È ladel fiume Mary, una delle creature più sorprendenti sul pianeta ed è anche una delle specie più adi. Lalunga 40 cm, che si trova solo nel fiume Mary del Queensland (Australia), fa parte di unadelle specie di rettili più vulnerabili, stilataZoological Society of London (ZSL). Nonostante il suo aspetto “”, che deriva da ciocche verticali di alghe che crescono sul suo corpo, la natura docile dellal’ha resa famosa come animaletto domestico. Gli organi simili a branchie all’interno della sua cloaca – un orifizio usato dai rettili per l’escrezione e per la riproduzione – le permette di stare sott’acqua fino a 3 giorni, ma nonostante questo, non è riuscita a nascondersi dai collezionisti di animali che hanno saccheggiato i suoi nascondigli ...