Yulia Skripal ha detto che per il momento non accetterà l’offerta di aiuto della Russia

Yulia Skripal ha detto che per il momento non chiederà aiuto alla Russia : Yulia Skripal, avvelenata il mese scorso nel Regno Unito insieme al padre, l’ex spia russa Sergei Skripal, ha fatto sapere mercoledì di non avere intenzione per il momento di accettare la richiesta di aiuto che le è stata fatta dall’ambasciata russa The post Yulia Skripal ha detto che per il momento non chiederà aiuto alla Russia appeared first on Il Post.

Preoccupa notizia Yulia Skripal in 'posto sicuro'

Skripal - figlia Yulia esce da ospedale : 11.36 Yulia Skripal,figlia dell'ex spia russa Sergei, avvelenata insieme al padre con gas nervino il 4 marzo scorso a Salisbury, è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata. La donna è stata portata in un luogo sicuro, scrive Bbc on line. Il padre resta invece ancora ricoverato sebbene le sue condizioni stiano "migliorando rapidamente".

Yulia Skripal dimessa dall'ospedale : Sta meglio ed è stata dimessa dall'ospedale Yulia Skripal , la figlia dell'ex spia russa rimasta intossicata da un gas nervino, insieme al padre. Lo rendono noto i media britannici che citano fonti ...

Spia russa : Yulia Skripal dimessa dall'ospedale

Yulia Skripal è stata dimessa dall’ospedale di Salisbury e trasferita in una località sicura : I principali media britannici hanno scritto che Yulia Skripal, avvelenata con un agente nervino lo scorso 4 marzo insieme al padre, l’ex spia russa Sergei Skripal, è stata dimessa lunedì dall’ospedale di Salisbury, dove si trovava ricoverata. La polizia inglese l’avrebbe The post Yulia Skripal è stata dimessa dall’ospedale di Salisbury e trasferita in una località sicura appeared first on Il Post.

Yulia Skripal : va meglio - tutela privacy : 19.00 "Mi sono risvegliata una settimana fa e sono contenta di dire che le forze aumentano quotidianamente". Così Yulia Skripal, la figlia dell'ex spia russa avvelenata col gas nervino insieme al padre lo scorso 4 marzo a Salisbury,Gb. Definendo l'accaduto "qualcosa di disorientante",la 33enne russa ha chiesto "rispetto" per la sua privacy durante "il periodo di convalescenza". Duro il giudizio del ministro degli Esteri russo, Lavrov: ...

Yulia Skripal non è più in condizioni “critiche” : Le condizioni della figlia dell'ex spia russa Sergei Skripal, che era stata avvelenata con un agente nervino, stanno migliorando The post Yulia Skripal non è più in condizioni “critiche” appeared first on Il Post.

Spia russa : Yulia Skripal migliora - è fuori pericolo

Spia russa : Yulia Skripal migliora - fuori pericolo : Improvvisa svolta positiva, a dispetto delle previsioni, per Yulia Skripal, la figlia 33enne dell'ex Spia russa Serghei avvelenata il 4 marzo a Salisbury con lui in un presunto attacco con agente ...

Caso Skripal - la figlia Yulia migliora : è fuori pericolo : La figlia 33enne della ex spia russa era stata avvelenata assieme al padre il 4 marzo in Inghilterra

Ex spia russa avvelenata - migliora Yulia Skripal. Mosca promette rappresaglia - Austria si offre come intermediario : Mentre la tensione diplomatica tra Europa, Stati Uniti e Russia è ai massimi storici da Londra arriva una notizia che potrebbe chiarire cosa sia avvenuto a Salisbury il 4 marzo scorso quando l’ex spia russa Serghei Skripal e la figlia Yulia si sono accasciati a terra. La donna, 33 anni, colpita come il padre da gas nervino, “sta migliorando rapidamente e non è più in condizioni critiche”. Il che fa pensare che prima o poi ...

Sergei Skripal e sua figlia Yulia avvelenati sulla porta di casa : Sergei Skripal e sua figlia Yulia avvelenati sulla porta di casa L’ex uomo dei servizi segreti russi e sua figlia sarebbero stati avvelenati sulla porta della loro abitazione, dove sono state trovate importanti quantità di agente nervino.Continua a leggere L’ex uomo dei servizi segreti russi e sua figlia sarebbero stati avvelenati sulla porta della loro […]

