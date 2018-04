Xiaomi presenta le nuove scarpe da running Amazfit con chip integrato

Xiaomi presenta il nuovo purificatore d’aria Zhimi a meno di 200 euro : Tra i prodotti presentati in occasione dei festeggiamenti per l'ottavo compleanno di Xiaomi c'è anche il nuovo purificatore d'aria Zhimi, in vendita in Cina a meno di 200 euro. L'articolo Xiaomi presenta il nuovo purificatore d’aria Zhimi a meno di 200 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta il Mi Gaming Laptop : tanta potenza ad un costo irrisorio : Mi Gaming Laptop, il primo PC da Gaming prodotto interamente da Xiaomi, è stato presentato nelle scorse ore rivelando un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo non indifferente. Si mostra come un device dalle alte caratteristiche tecniche con una CPU Intel Core i7, una GPU GeForce GTX 1060 e ben 16 GB di RAM. Xiaomi ha voluto anche sottolineare la struttura adottata per la prevenzione al surriscaldamento: un sistema molto efficiente basato su ...

Xiaomi presenta Small Silent AI Camera con base magnetica e riconoscimento delle gesture : La piattaforma di crowdfunding di Xiaomi ha sfornato un nuovo dispositivo interessante ed economico, Si tratta di una videoCamera con base magnetica, in grado di attivarsi con le gesture o tramite la companion app per smartphone. L'articolo Xiaomi presenta Small Silent AI Camera con base magnetica e riconoscimento delle gesture proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner - un aspirapolvere robot economico : Xiaomi torna a proporre un aspirapolvere robot, realizzato questa volta in collaborazione con Xiaowa, decisamente più economico e abbordabile per chi non vuole spendere cifre decisamente importanti, senza però rinunciare alle funzioni più interessanti. L'articolo Xiaomi presenta Xiaowa robotic Vacuum Cleaner, un aspirapolvere robot economico è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S sarà presentato il 27 marzo e monterà uno Snapdragon 845 : Ora è ufficiale; non vedremo Xiaomi Mi MIX 2s al Mobile World Congress 2018, che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S sarà presentato il 27 marzo e monterà uno Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro presentati ufficialmente - altri due interessanti smartphone made in Xiaomi : Per saperne di più su questo argomento inviato da darthnewsside nella categoria Scienza e Tecnologia

Xiaomi presenta la prima Mi TV Globale : ecco Mi TV 4 - spessa meno di 5 millimetri : A distanza di un anno dalla presentazione del modello originale, Xiaomi porta al debutto Globale il proprio fiore all'occhiello in fatto di smart TV. Arriva infatti in India Xiaomi Mi TV 4, spessa appena 4,9 millimetri, con una diagonale da 55 pollici e un prezzo davvero incredibile. L'articolo Xiaomi presenta la prima Mi TV Globale: ecco Mi TV 4, spessa meno di 5 millimetri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi presenta tre nuovi prodotti Smartmi con prezzi davvero contenuti : Smartmi, la compagnia che ha realizzato il purificatore d'aria di Xiaomi, ha presentato tre nuovi dispositivi: un umidificatore, una stufa portatile e un inverter da auto, per alimentare dispositivo a 220V attraverso la presa accendisigari. L'articolo Xiaomi presenta tre nuovi prodotti Smartmi con prezzi davvero contenuti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.