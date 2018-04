WWE Smackdown 10-4-18 Risultati e Report

lanotiziasportiva

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Etzi2891 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Etzi2891 : RT @godzfranchini: Sono davvero felice per la nomina della 'mia' Paige a nuovo GM di WWE SmackDown Live!!!!! - Etzi2891 : RT @mkp17: non perdete WWE SMACKDOWN ?? 19.00 ?? @SkySport 2 con grandi novità da parte di SHANE McMAHON! -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Benvenuti a tutti alla puntata di WWELive post-WrestleMania 34! Anche oggi ci ritroviamo a New Orleans e stasera vedremo diversi match: l’ennesima sfida tra Usos e New Day e il Triple Threat Match tra Randy Orton, Bobby Roode e Rusev, con il vincitore che sfiderà il nuovo US Champion Jinder Mahal a Backlash. In più, cosa dirà Shinsuke Nakamura dopo i fatti dell’altra notte? Ci saranno dei nuovi debutti? La serata si apre con l’ingresso di SHANE MCMAHON! Il Commissioner dello show blu ringrazia il pubblico di New Orleans per il supporto durante lo Showcase of the Immortals e allo stesso tempo ringrazia Daniel Bryan per averlo fatto vincere ed è contento che lui sia tornato a combattere. Inoltre, dato che l’American Dragon è nato per fare ciò, lo stesso Shane dice di aver accettato le sue dimissioni dal ruolo di GM, che però spetterà ad ...