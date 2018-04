WTA Lugano | Giorgi stoppata dalla pioggia | fuori alcune big

WTA Lugano - Kontaveit e Kuznetsova out : TORINO - Anett Kontaveit e Svetlana Kuznetsova escono subito di scena al ' Samsung Open ', neonato Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa di Lugano, in ...

Tennis - WTA : Lugano - Camila Giorgi batte Kristyna Pliskova 6-3 6-2 : La meno forte delle Pliskova, numero 70 al mondo , con best ranking al 35, ha potuto solo fare da comparsa di fronte a una Giorgi in giornata positiva, aiutata pure dagli errori gratuiti della sua ...

WTA Lugano : debutto vincente per la Giorgi : ROMA - Dopo 24 ore di ritardo a causa della pioggia, esordio positivo per Camila Giorgi nel ' Samsung Open ', neo nato Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra ...